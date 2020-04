Beatrice Valli preoccupata prima del parto: "Un esame del sangue non positivo"

Manca poco alla nascita della terza figlia di Beatrice Valli, influencer divenuta nota grazie alla partecipazione a Uomini e Donne dove ha conosciuto il suo attuale compagno, Marco Fantini.

I due, che sono una delle coppie storiche del dating show di Canale 5, sono già diventati genitori della piccola Bianca e, tra qualche settimana, conosceranno anche l’ultima arrivata in casa Fantini. Al parto, vista l’emergenza coronavirus e alcune complicanze insorte durante la gravidanza, Marco non potrà assistere. “ L’unica cosa che mi dispiace è il parto, dopo due parti naturali, avrei preferito un terzo parto naturale, ma soprattutto per il papà, perché Marco l’ultima volta ha assistito solo verso la fine. Speriamo si muova qualcosa – aveva raccontato lei sui social, rivelando di dover partorire con qualche settimana di anticipo - . Dovremmo programmare il cesareo un pochino prima perché con questa problematica, la placenta si potrebbe staccare, è molto delicata. Bisogna partorire prima. Per il resto, devo stare a riposo il più possibile ”.

A questo piccolo intoppo, però, va ad aggiungersi un’altra preoccupazione per Beatrice Valli che, proprio nelle ultime ore, ha svelato ai suoi fan di essere un po’ in ansia e di doversi sottoporre ad una nuova visita dal ginecologo a causa di un esame del sangue non positivo. “ Mancano tre settimane e mezzo al parto e domani avrò la visita – ha spiegato la influencer, intenta a preparare la valigia per l’ospedale - . Ieri abbiamo ricevuto non una bellissima notizia: un esame del sangue molto importante non è andato molto bene, quindi il ginecologo mi vuole vedere e dobbiamo fare degli accertamenti ”.