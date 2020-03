Per Beatrice di York saltano i festeggiamenti a palazzo. A rischio pure il royal wedding

Il coronavirus sta mettendo in serio pericolo la vita dei reali inglesi. Come tutti quanti noi, per contenere il contagio e la diffusione del morbo, anche i Windsor si trovano costretti a rimodulare l’agenda di impegni così da mettere in sicurezza loro stessi e i propri cari. Alle norme previste dal governo britannico non può sfuggire neanche Beatrice di York. Secondo le ultime informazioni che arrivano direttamente da Buckingham Palace, pare che il matrimonio della figlia di Sarah Ferguson e del Principe Andrea, previsto il 29 maggio, potrebbe essere rimandato a data da destinarsi. La notizia ufficiale ancora non è stata diramata dallo staff di Palazzo ma, da come si sta evolvendo la situazione, l’indiscrezione potrebbe diventare realtà.

Per il momento è dato sapere che Beatrice di York sposerà il suo Edoardo in una cerimonia molto ristretta alla cappella reale di St. James, ma i festeggiamenti previsti a Buckingham Palace sono ufficialmente rimandati. Anche se questo matrimonio reale è stato già concepito per essere un evento "low profile" rispetto a quello di Eugenia e di Meghan, il momento tanto atteso da Beatrice potrebbe subire ulteriori rimandi causa forza maggiore. “Le circostanze attuali non sono delle migliori”, si legge in una nota dallo staff ufficiale di palazzo. "Beatrice e Edoardo sono consapevoli della necessità di evitare qualsiasi inutile rischio". Non solo è in gioco l’incolumità dei novelli sposi, ma la mossa di sospendere i festeggiamenti è stata messa in atto proprio per salvaguardare la salute sia degli invitati che di tutta la famiglia reale. Come si legge dalla nota, Beatrice di York e il futuro marito, prendono in considerazione i consigli del governo "prima di decidere se svolgere il matrimonio in forma strettamente privata". La situazione è quindi ancora in divenire e quindi, nelle prossime ore, potrebbero esserci diverse novità sul tanto atteso evento.

Un periodo difficile e poco sereno per Beatrice di York. A questo stop quasi forzato che va ben oltre le sue volontà, si aggiungono altri problemi. Il matrimonio con Edoardo fin dall’inizio è stato costellato da diversi impedimenti. E a pendere come un macigno c’è ancora il caso Epstein che si è abbattuto sulla vita di Beatrice come un tornato. Il Principe Andrea, infatti, colpito da uno scandalo sessuale ha deciso di apparire meno possibile in pubblico per non rovinare ulteriormente la vita di sua figlia.