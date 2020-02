Bebe Vio fa decollare il Boeing e sfida Parmitano: "Sei pronto per la sfida col fioretto?"

Intraprendente, dinamica, con un carattere molto forte. È Bebe Vio, schermitrice italiana, campionessa paralimpica mondiale ed anche europea che, da oggi, tra i suoi obiettivi, ne annovera uno nuovo: sfidare in un incontro col fioretto l’astronauta Luca Parmitano. La proposta è stata lanciata. Verrà adesso accettata? In attesa della risposta cerchiamo di capire da dove nasce la simpatica sfida.

È avvenuto tutto su Twitter al termine di una gara, una delle tante alle quali per adesso la Vio sta prendendo parte in vista delle Paralimpiadi di Tokyo 2020 che si avvicinano. La campionessa di fioretto si sta allenando duramente con l’obiettivo di poter conquistare più medaglie possibili e regalare un grande sogno a tutti i suoi sostenitori nei prossimi mesi. A quanto pare le premesse ci sono tutte, visti i risultati conseguiti in questi giorni di preparazione. Dopo l’ultimo traguardo, la giovane schermitrice non ha potuto far altro che condividere con un tweet la sua gioia.

“ Un weekend di gare in crescendo! Venerdì ottava nella sciabola, ieri nel fioretto individuale e oggi... rullo di tamburi...nel fioretto a squadre!!! E con questi risultati la qualificazione per Tokyo2020 si avvicina !” Un messaggio pieno di entusiasmo che non è passato indifferente ai seguaci. Fra questi, l’astronauta Luca Parmitano che si è complimentato aggiungendo anche una battuta attraverso un tweet: “ Congratulazioni Bebe! Voli altissima anche senza ali, adesso ti serve giusto un aereo per tornare a casa ”.

La risposta della Vio non è tardata ad arrivare ed ha spiazzato l’astronauta catanese: “ Eh si -ha detto Bebe- ma lo piloto io. Guarda qui… ” Ed ecco che a supporto del messaggio è stato allegato il video in cui la schermitrice ha mostrato di aver eseguito già una lezione per pilotare un Boeing 777 dell’Alitalia. Qui la sportiva ha lanciato la sfida al suo “rivale”: “ Tu invece sei pronto per una sfida in pedana col fioretto ”? Non è giunta ancora una risposta, ma quel che è certo è come la simpatia e la grinta della campionessa paralimpica siano emersi ancora una volta.

@astro_luca eh si, ma lo piloto io. Guarda qui ;-) Tu invece sei pronto per una sfida in pedana con il fioretto? #alitaliaofficialcarrier pic.twitter.com/Qizu7KraJP — Beatrice Vio (@VioBebe) February 19, 2020

Veneta, 23 anni il prossimo quattro marzo, la vita di Bebe non è stata sempre rose e fiori a causa della meningite che l’ha colpita all’età di 11 anni. Dopo il superamento della malattia, determinante per l’amputazione agli arti superiori e inferiori, la sua voglia di vivere l’ha portata ad intraprendere l’attività sportiva di schermitrice. Tante le medaglie che le hanno attribuito numerose vittorie. Tra queste, anche quella di trasmettere un messaggio di positività a tutte le persone che hanno avuto problemi simili al suo.

Chissà adesso come risponderà Luca Parmitano alla proposta dell’atleta. Da pochi giorni l’astronauta ha concluso la missione “Beyond” al comando della Stazione Spaziale Internazionale (la prima volta per un italiano), dopo la partenza risalente allo scorso 20 luglio. Parmitano, nei suoi 201 giorni di volo, ha compiuto quattro “passeggiate” spaziali e numerosi esperimenti rimanendo in contatto con la terra attraverso i collegamenti radio.