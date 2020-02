Belen Rodriguez, annuncio a sorpresa: "Corso di dizione"

È una donna che non ha davvero bisogno di presentazioni. Parliamo della bellissima Belen Rodriguez che, nonostante sia nata a Buenos Aires dove ha esordito come modella e indossatrice, ha trovato la sua fortuna in Italia. Qui, la sua bellezza travolgente e gli scandali legati alle sue storie d’amore ne hanno fatto una vera e propria regina del gossip e, grazie alla diffusione dei social, ogni singolo dettaglio della sua vita privata è alla portata di tutti.

Su Instagram, infatti, il suo social preferito, Belen Rodriguez condivide ogni momento delle sue giornate che la vedono costantemente impegnata tra servizi fotografici, viaggi alla scoperta del mondo e famiglia. L’abbiamo vista cimentarsi con la danza, con il canto, con la recitazione e con la conduzione di diversi programmi di successo. E con ciascuno di essi ha ampiamente dimostrate le sue incredibili doti. Tuttavia, le sfide per la bella Rodriguez non sono affatto finite qui. Ebbene sì, visto che, proprio poche ore fa, la showgirl argentina si è resa protagonista di uno splendido annuncio del tutto inaspettato.

Pronta quindi per ampliare i suoi orizzonti, Belen Rodriguez ha iniziato i suoi studi di dizione. "Corso di dizione @allavoro #chefatica #celaposso fare" , scrive Belen nella storia di Instagram. Insomma, un messaggio di incoraggiamento per migliorare il suo accento. Come ben sappiamo, infatti, la Rodriguez ha un accento molto marcato e, sebbene non sia necessariamente qualcosa di cui vergognarsi, ci potrebbero essere diversi motivi per cui volerlo attenuare. E lei, da donna di spettacolo quale è, potrebbe volerlo perché desiderosa di tornare sul palco da conduttrice. Infatti, L’ultima esperienza televisiva di Belen Rodriguez è stata Tú sí que vales dove, insieme ad Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni, ha riscosso un successo davvero smisurato.

Tuttavia, andando ad indagare sul mentore scelto della Rodriguez potrebbe esserci ben altro. La showgirl si è infatti affidata a Eloisa Francia, una personal vocal coach che da anni cura la formazione di nuovi giovani interpreti e personaggi televisivi, oltre a collaborare con produttori discografici pop rock della scena musicale italiana. Articolo 31, Fedez, Modà, Studio 3, RumoreRosa, Matt Owl, Dave Be, Paola Barale e Luisa Corna si sono già affidati a lei. Non è escluso quindi che, oltre ad apprendere l’arte scenica, Belen si stia anche dedicando al canto.

Che dire? Non è chiaro se ci sia qualche progetto futuro o se, semplicemente, si tratti di un desiderio personale per migliorare se stessa. Fatto sta che, per intraprendere questo percorso, Belen Rodriguez avrà avuto sicuramente le idee molto chiare.

