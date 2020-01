Belen Rodriguez e Stefano De Martino pronti per una sitcom

Un anno fa circa, ufficializzavano il loro ritorno di fiamma. E da mesi, Belen Rodriguez (classe 1984, ndr) e Stefano De Martino (classe 1989, ndr) sono al centro dell'attenzione mediatica, per le news che li vedono protagonisti della loro ritrovata relazione e non solo. I due, infatti, fanno parlare di sé anche per i progetti lavorativi che li vedono coinvolti insieme. Il 2019 per l'ex allievo campano di ballo di Amici si è rivelato un anno molto importante, soprattutto dal punto di vista professionale. De Martino ha recentemente condotto insieme alla modella argentina ben due format su Rai 2, dopo essere approdato sulla stessa rete al timone di Made in Sud. Format per il quale ha collaborato con Elisabetta Gregoraci, Biagio Izzo e Fatima Trotta. E, nelle ultime ore, è divenuto incessante il rumor secondo cui lui sarebbe in procinto di unire di nuovo le forze con la moglie, Belencita.

I coniugi sono tornati ad essere una famiglia felice, insieme al figlio avuto dalla loro unione, Santiago, che ha quasi sette anni. E proprio in virtù della rinnovata armonia familiare, i due volti tv sarebbero intenti ad aprire il portone della loro casa di Milano, a favore di camera. O almeno questo è stando a quanto spifferato da Chi magazine, nel numero in edicola da oggi, 29 gennaio 2020.

"La notizia di cui si vociferava già da tempo pare stia prendendo forma -si legge infatti, tra le pagine della nota fonte di gossip-. Belen e Stefano sembrerebbero pronti ad aprire le porte della loro casa. Per trasmettere al pubblico le atmosfere, che solo in famiglia si possono creare, mostrando momenti autentici di vita, mai svelati prima“.

Dal rumor che ha lanciato il giornale di gossip diretto da Alfonso Signorini, trapelerebbe che la coppia sia prossima alla registrazione di una sitcom in stile Casa Vianello. Un progetto che potrebbe rappresentare l'occasione per i fan di conoscere i lati caratteriali più reconditi dei coniugi e le peculiarità del loro rinnovato rapporto di coppia.

I nuovi progetti di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Oltre al presunto progetto di coppia, proseguono a gonfie vele le carriere soliste dei due vip. Dalla prossima primavera 2020, lo showman originario di Torre Annunziata, Stefano De Martino, coprirà di nuovo il ruolo di conduttore per Made in sud, su Rai 2. Mentre, la showgirl nata a Buenos Aires, Belen Rodriguez, si starebbe concentrando su attività che la vedono coinvolta come beauty influencer, modella e imprenditrice di successo.