Belen Rodriguez si commuove a Domenica In: in Argentina situazione tosta

Tra gli ospiti di Domenica In dell'ultima puntata, un posto d'onore l'ha avuto Belen Rodriguez, showgirl argentina in attesa del secondo bambino dal nuovo compagno Antonino Spinalbanese. Ospite di Mara Venier, la showgirl ha ripercorso la sua vita e ha raccontato il suo arrivo in Italia ormai molti anni fa. Si è lasciata alle spalle spalle la sua Argentina e la famiglia per tentare di rggiungere la fortuna nel nostro Paese. Ha iniziato come modella per poi approdare in tv, dove si è fatta conoscere con la partecipazione a un reality. Nel raccontare i suoi esordi e la partenza dall'Argentina, Belen Rodriguez non è riuscita a trattenere l'emozione, tanto che la conduttrice è stata costretta a lanciare la pubblicità per uscire dall'imbarazzo.

" Ogni volta che decidi di partire, per quanto tu sia piccola e parti con pochi soldini da casa… Scusate, sono incinta ", ha detto Belen Rodriguez prima di scoppiare in lacrime. Il suo sogno è sempre stato sfondare nel mondo dello spettacolo. Fin da quando era piccola puntava a diventare una star e così, vedendo che nel suo Paese non riusciva a trovare la strada giusta per raggiungere il risultato desiderato, ha deciso di raccogliere le sue cose e di sbarcare in Italia in cerca di fortuna. In aeroporto a salutarla c'era tutta la sua famiglia. " Partendo senza soldi, con 180 euro in tasca, non sapevo quando avrei racimolato i soldi di nuovo per partire ", ha detto Belen. Si è commossa l'argentina nel ricordare quando ha lasciato il suo Paese e ha azzardato un parallelismo con l'Italia. Lei si sentiva senza sbocchi nel suo Paese, così come dice che si sentono i ragazzi di oggi in Italia: " In Argentina situazione tosta ". La voglia di partire e di lasciare il suo Paese è stata più forte di qualsiasi malinconia e reticenza. Ed è stata la scelta migliore per la sua carriera.