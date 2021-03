"Ah non è tuo il bimbo?": Pio e Amedeo gelano Stefano De Martino su Belen

Ci mancava l'incidente "diplomatico" ad Amici di Maria De Filippi. Nella prima puntata del Serale del talent di Canale 5 la comicità di Pio e Amedeo ha messo in seria difficoltà la padrona di casa e Stefano De Martino, nuovo giudice di Amici. Tema della gag la gravidanza di Belen Rodriguez che, a giudicare dagli ultimi due post Instagram pubblicati, non ha affatto gradito l'ironia del duo comico.

Che qualcosa sarebbe successo Maria De Filippi lo ha capito sin dall'ingresso in studio di Pio e Amedeo: " Mi dissocio da quello che diranno" . Parole sostenuto da Stefano De Martino: " L'ho già sentita questa cosa Maria ". Prima di sapere che Pio e Amedeo avrebbero preso di mira proprio lui e la sua ex moglie. L'avvertimento della De Filippi non è bastato, infatti, a frenare l'ironia del duo comico che, dopo aver scherzato con Stash dei The Kolors e alcuni studenti della scuola di Amici, ha messo nel mirino De Martino.

A proposito di bambini glielo vogliamo fare un grande applauso a Stefano De Martino? Che diventa ancora papà

Come non eri tu nella fotografia? Belen se li prende tutti uguali oh! Ma come l'hai presa? Tutto bene? Certo dal parrucchiere, e due shampoo pure tu non li potevi fare?

", ha esordito Amedeo coinvolgendo il pubblico in un caloroso applauso. Ma il gelo è calato ben presto nello studio, quando la gag è proseguita tra l'imbarazzo generale e Pio che ha svelato al collega che il padre non è lui: "".