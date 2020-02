Bella Hadid si mostra senza veli a Parigi

La supermodella statunitense Bella Hadid dopo aver calcato le passerelle con indosso i capi dei marchi italiani più prestigiosi nel corso della settimana della moda di Milano, è volata a Parigi per prendere parte alle sfilate in calendario nei questi giorni nella capitale francese.

La 23 anni è arrivata a Parigi con un volo durante il quale a bordo dell'aereo ha indossato la mascherina per proteggersi da un eventuale contagio del coronavirus come lei stessa ha mostrato sul suo profilo Instagram.

Sullo stesso social network la Hadid ha quindi pubblicato una serie di scatti bollenti che la immortalano presso il Dior Institute nel quale si è sottoposto ad alcune sedute di benessere.

Nelle immagini pubblicate vediamo la top model fasciata in un bianco telo di spugna appena uscita dalla sauna, quindi la vediamo in topless seduta sopra un lettino per massaggi. A corredo delle fotografie appare questa didascalia: "Mi ricarico nel posto dei sogni di Parigi".

In un primo momento in verità Bella Hadid aveva pubblicato una didascalia diversa che così riportava: "Questa non è una pubblicità… quando il mio sistema immunitario è un po' giù so esattamente dove andare".

Un utente allora le aveva subito ribattuto: "Dove possono andare i poveri quando non stanno bene?" . A seguire erano apparsi moti altri commenti di questo stesso tenore, tanto che la Hadid ha infine deciso di cambiare sel tutto la didascalia. Il Dior Institute è una spa extralusso che offre ai propri ospiti costosi trattamenti, che spaziano dai massaggi specifici per ogni parte del corpo, alla sauna, a cure a base di prodotti cosmetici del marchio Dior.

