Una bestemmia per Dayane Mello? Un video compromettente svela la verità

Ad oggi è una tra le concorrenti più amate del Grande Fratello Vip. Con la sua ironia graffiante e quello sguardo così penetrante, Dayane Mello è riuscita a farsi strada nel cuore del pubblico. È nella Casa fin dalla sua primissima puntata, ed è sempre stata al centro di litigi e pettegolezzi eppure è riuscita a fronteggiare qualsiasi pericolo. Persino diverse nomination. Ora, però, per la Mello si potrebbe intravedere all’orizzonte una squalifica dopo quello che è successo nel corso della giornata di martedì 8 dicembre. Gli utenti del web, infatti, hanno messo in evidenza un’esternazione sospetta della gieffina. In molti hanno affermato che Dayane Mello avrebbe bestemmiato di fronte le telecamere, quindi potrebbe essere soggetta a squalifica.

Nel video che è trapelato su Twitter, Dayane Mello è stata ripresa in cucina insieme a Malgioglio e a Maria Teresa Ruta. Tra una chiacchiera e un’altra, si sarebbe lasciata andare a qualche parola di troppo. Essendo di nazionalità straniera, nonostante ha vissuto per un lungo periodo nel nostro paese, ancora non conosce bene la lingua italiana e la Mello fa ancora fatica a esprimere un pensiero in maniera corretta. A volte le sue esternazioni vengono travisate, ma in questo caso, non si capisce bene se la gieffina è andata contro o meno il regolamento del reality. La modella, secondo alcuni, avrebbe semplicemente detto "che forte madonna", come fanno notare alcuni utenti. Altri invece, affermerebbero che Dayane Mello avrebbe bestemmiato, forse involontariamente, durante una conversazione con i suoi inquilini.

Il misfatto subito è stato segnalato dagli utenti, ma gli autori del reality per ora non avrebbero preso nessun provvedimento in merito. Da quel che si apprende dalle prime indiscrezioni trapelate, l’esternazione della Mello è tutt’ora al vaglio dei vertici del programma, ma per il momento, la sua permanenza nella casa non sarebbe a rischio. Far uscire di scena un personaggio come lei, infatti, farebbe perdere molti consensi allo show condotto da Signorini. Dayane Mello fin da quando è entrata nella Casa è riuscita a catalizzare l’attenzione su di sé per quel carattere schivo e da donna forte. E poi quella liaison con Balotelli è stato un ottimo lasciar passare. Su questa possibile bestemmia non resta che attendere gli sviluppi e capire cosa succederà. Chissà, potrebbe essere uno degli argomenti che verranno affrontati nella puntata di venerdì.