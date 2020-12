Gf Vip, Zorzi innamorato di Oppini ma Dayane sbotta: "Qual è la differenza tra me, single e donna, e tu..."

Dayane Mello è stata protagonista di un lungo sfogo nella notte, subito dopo la puntata in diretta del Grande Fratello Vip. A non piacere alla ragazza è stato quello che a suo parere è stato un trattamento diseguale rispetto a Tommaso. La brasiliana all'inizio del reality era molto vicina a Francesco Oppini, che sembrava ricambiare le attenzioni e il feeling, al punto che sua madre si è sentita di dover intervenire in più di un'occasione per proteggere la relazione all'esterno. Tra i due non c'è mai stato niente oltre qualche carezza e sguardo, eppure Dayane è stata accusata in più di un'occasione, spesso con epiteti poco eleganti. Proprio per questo motivo ieri sera la brasiliana si è lamentata, visto che in puntata il rapporto tra Tommaso e Francesco è stato innalzato agli altari dell'amore ideale.

L'ultima diretta del Grande Fratello è stata oggettivamente Zorzicentrica e forse nasce anche da qui il malumore di Dayane Mello. Un ampio spazio della diretta è stato dedicato proprio a Tommaso, che in settimana ha confessato a Cristiano Malgioglio e a Stefania Orlando di essersi innamorato di Francesco Oppini. Una rivelazione arrivata dopo la disperazione sopraggiunta all'abbandono del concorrente, che alla scadenza del contratto prima del prolungamento ha scelto di lasciare il gioco per tornare dai suoi affetti. La forte reazione e la sensazione di vuoto hanno portato Tommaso a fare quella rivelazione, che durante la puntata è stata riproposta prima dell'incontro tra Zorzi e Oppini attraverso la teca di vetro. Il sentimento di Tommaso Zorzi è stato capito, accarezzato e osannato e questo ha infastidio Dayane Mello, che si è sfogata con alcuini coinquilini: " Quando è uscito il video mio e di Francesco, che c'era un'amicizia bellissima, è passato come se io fossi quella single che ci prova con un ragazzo fidanzato. Poi tutta questa storia qua che ha fatto con Tommaso finisce lì come se niente fosse successo ".