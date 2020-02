Tra Bianca Atzei e Stefano Corti è tutto finito? Il bacio smentisce la rottura

Nelle ultime settimane, la storia tra Stefano Corti e Bianca Atzei aveva iniziato a scatenare una serie di rumors su una presunta crisi di coppia.

La cantante e l’inviato de Le Iene, soliti farsi vedere insieme sui social condividendo con i fan i momenti divertenti della loro vita di coppia, da giorni avevano fatto perdere le loro tracce. La Atzei e Corti, infatti, sono apparsi sui rispettivi profili Instagram da soli, smettendo per qualche settimana di farsi vedere insieme. Così il web ha iniziato a mormorare e in più di un’occasione qualcuno ha cercato di estrapolare qualche informazioni in più a Bianca e a Stefano.

Sotto una delle ultime foto in cui Corti si mostra ai piedi della Torre Eiffel, alcuni follower gli hanno chiesto che fine avesse fatto Bianca. Lui, però, alle domande riguardanti la sua vita privata ha scelto di non rispondere alimentando ancora di più i pettegolezzi su una rottura. E, mentre i fan della coppia erano alla ricerca di indizi che confermassero o smentissero i rumors della rete, ecco che la cantante e l’inviato de Le Iene hanno messo a tacere ogni illazione sul loro conto.

Nelle ultime Instagram story di entrambi, la Atzei e Corti sono tornati a farsi vedere insieme e, per chiudere definitivamente la bocca a chi ha iniziato a parlare di crisi o rottura definitiva, i due si sono mostrati mentre si scambiavano un bacio appassionato. Seduti al tavolo con alcuni amici per festeggiare il compleanno di una conoscente, Bianca e Stefano non hanno trattenuto gli atteggiamenti affettuosi e, così come loro solito, si sono scambiati baci e carezze che hanno fatto sussultare i fan e tirare un sospiro di sollievo ai romantici che già pensavano alla fine di una favola.

Non è noto sapere, tuttavia, per quale motivi Corti e la Atzei abbiano trascorso diverse settimane uno lontano dall’altra. È possibile che entrambi siano stati distanti per motivi di lavoro o che, così come molti credono, abbiano vissuto una crisi di coppia rientrata in poco tempo. Dopo la storia con Max Biaggi, infatti, Bianca ha ritrovato il sorriso accanto a Stefano e i fan sfegatati della cantante temevano che potesse soffrire ancora una volta per amore.