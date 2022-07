La bottigliata in testa, poi le offese. Cosa è successo a San Siro tra Fedez e Salmo

Il concerto di Salmo allo stadio San Siro ha registrato il tutto esaurito. Migliaia di persone si sono date appuntamento nel tempio del calcio per ascoltare il rapper di Olbia e tra i tanti fan si sono intravisti anche molti personaggi famosi. Mentre Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker, Rovazzi e Paola Di Benedetto hanno scelto di cantare e ballare sugli spalti, Fedez ha preferito salire direttamente sul palco. Ma il suo gesto ha letteralmente scioccato il pubblico presente all'evento, considerando che tra i due non è mai corso buon sangue.

Tra una canzone e l'altra Salmo ha ringraziato i suoi fan per la calorosa accoglienza a Milano. Ma mentre dialogava con il suo pubblico sul palco è arrivato Fedez. Tra i fischi e i cori di sorpresa, il marito di Chiara Ferragni si è avvicinato al rapper sardo tenendo una bottiglia in mano e, dopo avergli preso il microfono per parlare, ha sorpreso tutti. " Un brindisi alla felicità ", ha esclamato spaccando la bottiglia in testa a Salmo, che è caduto a terra.

A quel punto Fedez si è rivolto verso il pubblico, intonando un celebre brano di Fabri Fibra uscito nel 2015: " Voglio cantarvi un mio tormentone.... 10 in comunicazione non uso mai l'inglese ora faccio un'eccezione fuck Fedez ". Il rapper ha invitato il pubblico a ripetere le ultime parole della canzone, allungando il microfono verso la platea come a volere amplificare l'insulto nei suoi confronti. Il video del siparietto consumatosi sul palco di San Siro è diventato virale sul web in pochissimo tempo. Così, per alimentare l'hype intorno alla vicenda, Fedez ha spiegato il retroscena su Instagram.