"Ho il terrore di questa persona...", "Non siamo poi così diversi". Scontro tra Lucarelli e Fedez

Volano stracci tra Selvaggia Lucarelli e Fedez. Da alcuni giorni la giornalista punzecchia il marito di Chiara Ferragni, che all'ennesima provocazione da parte della Lucarelli ha deciso di reagire con una serie di storie su Instagram. Tutto nasce dal video dello steward del concerto Love-Mi diventato virale sui social. Per giorni c'è stata una vera "caccia all'uomo" per scoprire l'identità dell'uomo che, con le sue espressioni, ha sottolineato tutto il suo disappunto per le canzoni dei nuovi rapper portati sul palco dell'evento di Milano da Fedez. Da giorni, la faccia di Ivano Monzani è ovunque e nelle scorse ore è anche arrivato il video insieme al rapper. Da qui è partita la pungolatura di Selvaggia Lucarelli.

" Ormai ho il terrore di questa persona, ogni persona che va virale lui lo deve trasformare in suo contenuto ", ha commentato in modo caustico la giornalista. Il suo appunto, però, stavolta non è andato giù a Fedez che, anche complice l'assenza di Chiara Ferragni che solitamente lo frena nelle sue esternazioni pubbliche, non è riuscito a trattenersi e ha condiviso alcune storie in risposta a Selvaggia Lucarelli. " Troppo facile giocare a questo gioco. Finalmente hai ottenuto l'attenzione che volevi. Una misera risposta. Oggi puoi festeggiare il grande giorno. Hai almeno un mese di contenuti da fare su di me ora, divertiti ", ha scritto il rapper prima di iniziare il video.

" Ieri ho visto una persona che conosco da anni e che è diventata un meme vivente. Ci ho fatto un video di 10 secondi. E quindi? Sono un mostro che cavalca... Ma anche se fosse? ", si chiede Fedez nelle sue storie, prima dell'affondo sulla giornalista: " Tu fai la stessa cosa, tu fai di peggio ". Pare che il rapper abbia deciso di replicare a Selvaggia Lucarelli dopo una serie di attacchi fatti nel corso degli anni ai quali il rapper non ha mai replicato: " Sono anni che stuzzichi me e la mia famiglia. Oggi devi ringraziare che qui non c'è mia moglie a placarmi. Potrei andare avanti all'infinito, Selvaggia. Purtroppo io e te non siamo così diversi, come credi tu. Non pensare di essere migliore di me ".