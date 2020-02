Brad Pitt assente ai BAFTA per recuperare i rapporti col figlio

Brad Pitt è stato il grande assente dai prestigiosi premi BAFTA tenutisi a Londra domenica scorsa, nonostante abbia vinto il premio come Miglior attore non protagonista per il suo ruolo in " C’era una volta…a Hollywood ". A ritirare il prestigioso riconoscimento in sua vece è stata Margot Robbie, anche lei interprete dell’ultimo film di Quentin Tarantino. L’attrice ha letto un breve discorso scritto da Pitt stesso, in cui ironizzava sulla Brexit e anche sulla Meghexit, davanti al Principe William e a sua moglie Kate, seduti in prima fila e ospiti d’onore, dato che William è il Presidente dei premi BAFTA.

Dopo aver ritirato premi su premi a partire dall'uscita del film nel settembre dell’anno scorso, dal " Boston Society of Film Critics Awards " al " Chicago Film Critics Association Awards " al " National Board of Review Awards " al " San Diego Film Critics Society Awards ", salendo di livello con i prestigiosi " Critics' Choice Awards ", " Screen Actors Guild Award (SAG Awards) ",il Golden Globe e ricevendo una nomination agli Oscar che si terranno il prossimo 14 febbraio, Pitt, insieme a Joaquin Phoenix, interprete di " Joker " è l’attore più premiato di questa stagione cinematografica.

E ad ogni premio ricevuto, salendo sul palco ha ritirato ogni riconoscimento alterando discorsi ironici sulla sua vita da single con altri sulla sua battaglia contro l’alcolismo. Ma senza mai citare i suoi figli, perchè, come scrive TMZ, "c erca di proteggerli dalla pubblicità derivante dalla sua fama... vuole che abbiano una vita normale, non come la Jolie che spesso se li porta tutti dietro alle prémiere, esibendoli con orgoglio. Un atteggiamento che ha spesso provocato liti feroci tra i due genitori, ma la stampa e la gente sembra prediligere l'atteggiamento protettivo di Brad a quello esibizionistico della Jolie ".

Sempre presente a tutti i premi sinora ricevuti per il film di Tarantino, in piena forma e sempre impeccabilmente vestito Brioni, con cui sta collaborando per disegnare lo smoking che indosserà la Notte degli Oscar, a Londra l’attore ha dato forfait. Come rivela il Mirror a far decidere l’attore a rinunciare alle luci della ribalta di quelli che vengono considerati gi Oscar del Regno Unito sarebbe stato il figlio Maddox che proprio in questi giorni è tornato a Los Angeles dalla Corea, dove studia all’Università di Yonsey.

I rapporti tra i due sono compromessi dal giorno in cui, volando sul jet di famiglia, il ragazzo si mise in mezzo a una lite tra Pitt e la Jolie, prendendo le parti della madre e scatenando una violenta reazione da parte di Pitt che, secondo molte fonti, l’avrebbe preso a pugni. Maddox è il primo figlio che la Jolie adottò da single e che poi Pitt riconobbe anche come suo dopo essersi legato all’attrice. Dopo aver divorziato da Jennifer Aniston nel 2005, nell'aprile dello stesso anno Pitt venne fotografato durante una vacanza in Kenya insieme all'attrice Angelina Jolie, conosciuta sul set di " Mr. & Mrs. Smith ", e il figlio di lei, Maddox, il primo testimone del loro nascente amore e anche di come le cose tra i suoi genitori adottivi abbiano preso poi una pessima piega fino al divorzio.

Legatissimo a sua madre, non avrebbe mai accettato Pitt come suo padre tanto da non aver mai instaurato con lui un rapporto profondo, cosa che ha sempre fatto molto soffrire l’attore. Dopo il divorzio, stando a insider di molti tabloid, la Jolie l’avrebbe usato come pedina per ferire il marito e manipolarlo in modo da ottenere quel che voleva dal divorzio. "Quanto ha dovuto pagare Pitt perché la Jolie convincesse Maddox a provare a instaurare un rapporto civile con colui che resta sempre suo padre?". È questa la domanda che si fa il Mirror spiegando che Pitt ha rinunciato ai Bafta per passare solo poche ore con quel figlio che, ormai maggiorenne, non può essere obbligato da nessun giudice a frequentare quello che resta suo padre.

Secondo quanto riferito da una fonte del Sun, l'attore " ha rinunciato a presenziare ai BAFTA all'ultimo momento, proprio ora che deve fare di tutto per avere la visibilità massima per la corsa agli Oscar e tutto solo per trascorrere del tempo con Maddox, di ritorno a casa dalla Yonsei University, in Corea del Sud. Pare che Maddox voglia dare una chance a quel padre disposto a tutto per farsi perdonare ". Pitt mesi fa ha ammesso di non aver passato un giorno dal college senza fumare erba o ubriacarsi per placare l’ansia da prestazione. Non certo un genitore modello per Maddox. Ma, a quanto pare, la mossa del padre che ha rinunciato per lui a ritirare un premo molto importante ora che gli Oscar sono dietro l’angolo, sembra aver colpito favorevolmente il ragazzo.

