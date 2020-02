BAFTA, il discorso di William contro il razzismo e la battuta di Brad Pitt su Harry

In compagnia della moglie Kate Middleton, che ha riciclato un abito di Alexander McQueen color avorio e oro, già indossato in altri prestigiosi eventi, il Principe William ieri sera si è accomodato in platea in prima fila per assistere all’edizione 2020 dei BAFTA, gli Oscar britannici, di cui è Presidente. Questa è stata la decima volta di William ai BAFTA e, dopo un 2020 iniziato in modo decisamente turbolento per la monarchia inglese, lui e sua moglie sono molto impegnati, come notano diversi esperti reali, nel dare in pubblico un’immagine di serenità, come se la Megxit fosse stato solo un meteorite che ha solo sfiorato ma non colpito la monarchia inglese.

D’altronde, se Kate è stata una delle ospiti più eleganti e impeccabili, William da par suo, come già anticipato ieri dalla amministratrice delegata dei BAFTA Amanda Berry, si è lanciato con grande passione in un tema particolarmente scottante per il mondo dello spettacolo. Come già gli Oscar, accusati di razzismo viste le nomination con i candidati in larga maggioranza maschi etero e bianchi, con nessuna rappresentanza delle minoranze, sia di gender che etniche, anche i BAFTA avevano ricevuto le stesse durissime critiche.

Il Principe William ha cercato così di stemperare gli animi, dichiarandosi personalmente impegnato a cercare di abbattere ogni muro che impedisce alle minoranze di farsi strada, ritirando premi e statuette più che meritati e a cui non riescono a concorrere perché spesso non sono inserite nella lista dei candidati. Nel suo discorso, molto applaudito, il Principe William ha ammesso e lamentato l'assenza di talenti etnici neri, asiatici e di altre minoranze nelle più importanti categorie.

" Sono preoccupato e deluso – ha detto William – So che ci sono così tanti talenti nel settore, quindi vedere ancora nomination tutte bianche mi dispiace di cuore. È sistemicamente sbagliato, non si può notare questa ingiustizia e spero in futuro di non dover mai più fare un discorso del genere. Credo nell’arte come inclusiva, quindi coraggio ".

Tornato in platea, accomodandosi accanto a sua moglie Kate Middleton, ha assistito così alla premiazione che si è svolta in modo molto tranquillo, con Renée Zellweger e Joaquin Phoenix rispettivamente premiati per i film " Judy " e per " Joker ", finché non è arrivato il momento di svelare il vincitore della categoria "Miglir attore protagonista" in cui da mesi Brad Pitt fa incetta di premi grazie al suo ruolo in "C ’era una volta...a Hollywood" e anche ieri sera il premio è stato suo. Brad Pitt, però, non è potuto intervenire personalmente alla cerimonia, così a ritirare il BAFTA a nome suo è stata Margot Robbie, anche lei protagonista del film di Quentin Tarantino. L’attrice, nel suo discorso di accettazione del premio, leggendo le parole scritte per l’occasione da Brad Pitt in persona, si è messa ironizzare su Brexit e Megxit.

" Hey Gran Bretagna, ho sentito che sei appena diventata single. Benvenuta nel club! Ti auguro il meglio con l'accordo di divorzio ". Prima stoccata per la Brexit. Poi, dopo aver ringraziato i suoi colleghi del cast, la troupe e il regista Quentin Tarantino, ha aggiunto: " Brad ha scritto anche che chiamerà questo premio 'Harry' perché è davvero entusiasta di portarlo con sè negli Stati Uniti ". Seconda stoccata con la Megxit, con una battuta giudicata di pessimo gusto dato che il principe William era seduto in prima fila.

Come commenta il Mirror, " anche se con Kate si è sforzato di ridere a queste sciocchezze, come diavolo è venuto in mente a Pitt di scherzare sul Principe Harry senza pensare al dolore di William che già vive il dramma della lontananza tutt’altro che serena dal fratello? Al momento di quella stupida battuta yankee tutte le telecamere si sono fiondate su lui e Kate che hanno saputo sorridere senza mostrare nessun nervosismo, mostrando così al mondo cosa significa avere aplomb reale ".

