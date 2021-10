Brumotti aggredito e pestato a Foggia: trauma facciale e prognosi di 30 giorni

Una brutale aggressione in piena regola: è questo quello che ha dovuto subire lo storico inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti. Il biker 41enne di Finale Ligure, nel pomeriggio di martedì 5 ottobre, è stato infatti accerchiato e preso a pugni a San Bernardino di San Severo a Foggia da un nutrito gruppo di spacciatori. Brumotti si trovava nella località pugliese insieme alla sua troupe, da alcuni giorni ormai, per documentare il consueto spaccio di droga che avviene quotidianamente e alla luce del sole in un quartiere ad alta densità criminale.

Brumotti è stato prima minacciato, poi inseguito e infine aggredito e pestato. L'inviato del tg satirico è stato colpito in pieno volto da un pugno che gli ha causato un trauma facciale con una prognosi di 30 giorni. Sul posto sono poi intervenute le forze dell’ordine per sedare questa assurda e feroce aggressione che ha causato altri feriti oltre a Brumotti dato che anche alcuni suoi collaboratori e almeno due degli agenti intervenuti sono rimasti contusi.

Il biker ligure, seppur dolorante e amareggiato per quanto accaduto, ha commentato così l'aggressione subita: "La ferocia di queste persone che pensano di dominare il territorio non ci fermerà. Continueremo a girare l’Italia e a denunciare tutte queste situazioni di degrado. Facciamolo tutti per i bambini, non si può far finta di nulla" . Brumotti è ormai da anni in prima linea, insieme a Striscia la notizia, per stanare e combattere lo spaccio nelle piazze italiane e molto spesso ha dato il suo contributo alle forze dell'ordine ad arrestare spacciatori colti sul fatto.