Bufera (social) di Natale per Elisabetta Gregoraci. "Lo hai solo preso in giro"

È stata la protagonista indiscussa dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, il secondo condotto da Alfonso Signorini. Elisabetta Gregoraci ha sedotto proprio tutti. Sia il pubblico a casa che i gli inquilini del reality show. Su di lei si sono spese tante parole, si sono fatte congetture sul suo legame con Briatore e sono stati tanti i gossip (mai confermati) che sono trapelati sul conto. La showgirl, inoltre, durante il suo periodo di permanenza, ha avuto un flirt con l’ex Velino di Striscia. I due che subito si sono trovati in sintonia, non hanno mai concretizzato il loro rapporto dato che la Gregoraci ha definito Pierpaolo solo un "amico speciale". Elisabetta ora ha abbandonato la Casa e si è goduta le feste di Natale insieme alla famiglia.

Proprio per questo motivo ha lasciato il reality del Grande Fratello. Dopo la notizia del prolungamento dello show fino al mese di febbraio, Elisabetta Gregoraci non ha resisto e ha deciso di abbandonare il gioco, spezzando il cuore di tutti. Compreso quello di Pretelli. L’ex moglie di Briatore, però, non ha di certo trovato la calma e la serenità che ha rincorso una volta uscita dal reality. Il pubblico del web non perdona la sua uscita dalla casa del GF e, soprattutto, critica aspramente il comportamento che ha avuto nei riguardi di Pretelli. E la polemica è serviva nel giorno di Natale.

Costretta anche lei a un 25 dicembre sobrio, senza feste e locali alla moda, Elisabetta si gode il santo Natale insieme al suo ex e al figlio. Un giorno che ha strascorso in famiglia come una persona comune. E la Gregoraci ha condiviso tutto sul suo profilo Instagram, con foto in cui appare provocante poco prima del pranzo, e altre in cui si è lasciata immortale con Briatore e il figlio. I fan, però, non perdonano e si scagliano con la showgirl senza mezzi termini. "A guardarla bene, lei sembra la donna più falsa e bugiarda di tutta Italia", scrive un utente. "Lo hai solo preso in giro. Povero Pierpaolo", commenta un altro fan. Nessuno pare che abbia digerito il comportamento di Elisabetta Gregoracci e il modo in cui ha "usato" Pierpaolo. L’ex Velino, però, dopo quello che è successo, ha trovato già in Giulia Salemi un nuovo interesse amoroso. Ma anche in quel caso: il web non perdona.