"Buongiorno raggio di sole...". Incardona fa impazzire i social

L'Italia è in quarantena e, inevitabilmente, lo sono anche tutti i volti noti e gli influencer del nostro Paese. In questi giorni (settimane) di reclusione forzata in casa, gli italiani stanno utilizzando con ancora più frequenza e intensità tutti i social network, compreso Instagram. Il motivo più evidente è l'abbondanza di tempo a disposizione per sfogliare le immagini e i video condivisi dagli amici e dalle persone seguite, in molti casi personaggi noti. Sono loro ad aver dato il via a un vero e proprio palinsesto alternativo fatto di appuntamenti fissi, come chiacchiere con i fan, concerti domestici improvvisati, o letture condivise. Le fotografie pubblicate dagli influcencer crescono in gradimento, come dimostrano i like di Eleonora Incardona che aumentano esponenzialmente, insieme ai suoi seguaci.

Lei è una delle influencer più apprezzate sui social per l'eleganza e la sensualità dei suoi scatti. Ex cognata di Diletta Leotta, Eleonora Incardona è soprattutto una sportiva e una modella, che si è fatta conoscere grazie alla sua bellezza dirompente. Ogni sua foto raccoglie migliaia di like e tantissimi commenti di stima e di elogio per i contenuti. Ha oltre 300 mila seguaci, che attendono con impazienza la pubblicazione dei suoi contenuti, per lo più fotografie in pose ammiccanti e sexy. Nonostante la quarantena forzata nel suo appartamento, al pari di tutti gli altri italiani e residenti nel nostro Paese, Eleonora Incardona non rinuncia all'attività sportiva quotidiana per mantenersi in forma. Ecco perché si mostra spesso in tenuta sportiva, un look che esalta al massimo la sua prorompenza fisica. Gli allenamenti domestici sono una delle attività che gli influencer sponsorizzano con maggiore frequenza sui loro profili social, un modo come un altro per invogliare gli italiani a non essere troppo sedentari nonstante il momento e per coinvolgerli in attività producenti. Proprio una delle foto pubblicate in queste ore, che la ritrae con un top dal colore vitaminico prima di iniziare l'attività fisica quotidiana, ha lasciato a bocca aperta i suoi centinaia di migliaia di seguaci. Il sole di taglio che le illumina il volto crea un affascinante gioco di luci sul suo viso, che ha incantato i suoi seguaci. " Un risveglio meraviglioso ", scrive una sua fan, aggiungendo la faccina con gli occhi a cuoricino. " Buongiorno raggio di sole ", scrive un altro fan di Eleonora, e sono solo alcune delle centinaia di messaggi sotto lo scatto.

Eleonora Incardona, nonostante la quarantena, non rinuncia nemmeno a portare avanti il suo lavoro, rispondendo ai seguaci in merito alla sua attività imprenditoriale, un lavoro che le ha permesso di conquistare notorietà e stima da parte degli addetti ai lavori e che l'ha trasformata in una delle personalità di spicco del nostro Paese nel settore degli orologi. Bella, brava e disponibile con i seguaci, Eleonora Incardona conquista rapidamente consensi, imponendosi come una delle influencer più seguite, non solo per la sua bellezza ma anche per i contenuti condivisi.