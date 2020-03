Eleonora Incardona conquista Instagram. Boom di like per la sexy golfista

Su Instagram ha quasi 340mila follower, che crescono di giorno in giorno, alimentati dalle foto mozzafiato pubblicate nel suo profilo. Eleonora Incardona è un volto fresco e molto apprezzato dei social network, una delle influencer più seguite e stimate. Chi la segue da tempo sa che Eleonora vanta tra i suoi contatti una delle donne più amate della tv e dello sport italiano, Diletta Leotta. Tra le due c'è una grandissima amicizia ma non solo, perché Eleonora Icardona è stata anche la fidanzata di Mirko Manola, l'affascinante fratellastro della giornalista di Dazn.

Eleonora Incardona aggiorna costantemente i suoi seguaci con scatti eleganti ma seducenti dai quali traspare tutta la sua femminilità. Ha partecipato a Miss Italia ed è un'assidua praticante di golf, disciplina che la vede eccellere nel panorama nazionale. Fisico scolpito e sorriso smagliante, non manca occasione che Eleonora Incardona non incanti i suoi follower con qualche scatto, anche durante questi giorni di quarantena forzata per tutto il Paese. Non è certo facile restare a casa, costretti tra le quattro mura, quando si è abituati ad avere una vita piena e movimentata, fatta di serate e uscite mondane d'alto livello. Eppure, anche le influencer devono adeguarsi a questo nuovo mood e pare che Eleonora abbia perfettamente recepito quanto richiesto dal governo con il decreto dell'11 marzo. Infatti, sui suoi social, non mancano i messaggi di incoraggiamento per il Paese e le manifestazioni di solidarietà per questo momento difficile. Ei suoi fan sanno anche di poter trovare sul suo profilo immagini rassicuranti dei suoi sorrisi.

I commenti sotto ogni immagine di Eleonora Incardona si sprecano. Sono tantissimi quelli che decidono di lasciare un messaggio di apprezzamento alla ragazza, che molto spesso risponde ai suoi tanti ammiratori. A differenza di altre sue colleghe, Eleonora Incardona dimostra di voler tenere un filo diretto con i suoi seguaci, commentando molto spesso e ringraziando per i tanti messaggi ricevuti. Si potrebbe essere portati a pensare che siano soprattutto gli uomini a scrivere a Eleonora Incardona, invece, si trovano anche tantissimi messaggi da parte di donne e ragazze che ammirano l'influencer e la prendono come esempio, dimostrazione di come l'influencer sia riuscita nel tempo a costuirsi un'immagine trasversale, trasmettendo contenuti importanti oltre che esibendo la sua indubbia bellezza.

Oltre a essere un'influencer così stimata, Eleonora Incardona è un'imprenditrice nel settore dell'orologeria. Una passione forte, la sua, che le ha permesso di crescere di diventare una delle imprenditrici di maggior successo in questo ambito che, manco a dirlo, trova terreno fertile grazie ai social. Non è, quindi, solo la ex cognata di Diletta Leotta ma è soprattutto una donna in carriera e di successo.