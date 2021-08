Bugo sbrocca e lancia il microfono durante il concerto: "Non ce la faccio..."

In un modo o nell'altro, la canzone Sincero portata da Bugo e Morgan a Sanremo continua a legarsi a episodi degni di risalto nelle cronache di spettacolo. In realtà, in pochi ricordano il brano nella sua versione originale, quella che ora Bugo inserisce nei suoi concerti. Nella memoria collettiva è rimasta impressa la variante di Morgan, che poco prima di salire sul palco del festival di Sanremo nella serata dei duetti ne ha cambiato il testo per criticare apertamente il suo collega. Nelle ultime ore, la canzone Sincero è tornata a far parlare di sé perché proprio durante la sua esecuzione pare che Bugo abbia gettato via l'asta e il microfono, interrompendo così per qualche minuto la sua esibizione. Il motivo? Pare l'insofferenza verso le misure contro il contagio, che impongono ai presenti di rimanere seduti durante il concerto.

Questo è quello che racconta sui chi era presente all'evento di Bugo durante la notte bianca di Ascoli Piceno, dove l'ingresso è stato regolarmente autorizzato solamente a chi ha esibito il Green pass. Tuttavia, chi ha partecipato al concerto è stato costretto a seguire la serata seduto sulle sedie, senza la possibilità di alzarsi e cantare come normalmente avveniva prima dello scoppio dell'epidemia. Chi, invece, si trovava dietro le transenne era assiepato e in piedi a seguire il concerto.

Una situazione verso la quale Bugo si è mostrato poco tollerante e così, forse come forma di protesta o forse come manifestazione di affetto nei confronti dei suoi fedelissimi, ha deciso di lasciare il palco per qualche minuto per scendere in platea e abbracciare alcuni dei presenti. Un gesto poco prudente e contrario a qualunque protocollo in questo momento attivo per combattere la diffusione del contagio da coronavirus. " Non ce la faccio proprio a vedervi seduti ", pare abbia detto il cantante.