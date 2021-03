"Adesso arriva un ballerino". Belen reagisce così e la De Filippi ferma tutto

Belen Rodriguez è stata una delle protagoniste dell'ultima puntata di C'è posta per te. Ospite insieme a Luciana Littizzetto, la showgirl argentina è stata colta dal panico quando Maria De Filippi ha introdotto l'ultimo ospite famoso, un ex ballerino di Amici giunto in studio con la sua compagna per parlare della loro relazione.

La puntata conclusiva dello show di Canale 5 campione di ascolti si è aperta con un trio d'eccezione. Maria De Fillippi ha accolto in studio Luciana Littizzetto, Belen Rodriguez e Gemma Galgani per parlare di relazioni d'amore e differenze di età. La showgirl argentina, infatti, da oltre un anno è legata all'hair stylist Antonino Spinalbese di 10 anni più giovane di lei e da lui aspetta una bambina. La comica torinese non si è lasciata sfuggire l'occasione di punzecchiare la Rodriguez sul suo abito mozzafiato che, indossato senza reggiseno, ha messo in mostra più del previsto.

Allora Belen, non sei l'unica

ci sono altre due persone con te, una la conosci benissimo e anche lui secondo me... è un ballerino

No, n

on c'entra niente con chi sai tu

Quando Maria De Filippi ha introdotto il quarto ospite, una coppia nata nella scuola di Amici , il gelo però è calato nello studio. "- ha spiegato la conduttrice rivolgendosi alla showgirl -". Alla parola "ballerino", Belen Rodriguez è letteralmente sbiancata e il timore che dal tunnel potesse arrivare il suo exsi è fatto concreto. La reazione della showgirl ha costretto la De Filippi a fermare l'ingresso in studio della coppia misteriosa e fare una precisazione per rassicurare la Rodriguez: "". Il tutto mentre la Littizzetto in sottofondo invitava Belen a stare tranquilla e a godersi lo spettacolo.