C'è posta per te, Gianluca chiede perdono alla moglie Serena: "Ho perso la testa per una 19enne"

Lo scorso sabato 14 marzo, è stata trasmessa su Canale 5 la nuova puntata di C'è posta per te. E l'appuntamento tv in questione del rinnovato people-show di Maria De Filippi ha visto protagonista una coppia di coniugi originari di Palermo, Gianluca e Serena. Il cui matrimonio, durato 10 anni, è stato messo a dura prova dai tradimenti che l'uomo ha inferto alla moglie, alcuni dei quali commessi con un'amante diciannovenne. Lo stesso -con la complicità della produzione Mediaset del format- ha organizzato una sorpresa per la moglie, al fine di chiederle perdono dalla De Filippi con l'intento di provare a ricucire i loro rapporti, divenuti turbolenti nel febbraio 2019. Quando, cioé, l'uomo aveva avviato una conoscenza con quella che sarebbe divenuta di lì a poco la sua ultima amante.

"Mia moglie mi ha lasciato dopo 10 anni di matrimonio - fa sapere Gianluca dell'amore naufragato nella sua lettera di presentazione, letta in studio da Maria De Filippi-. Io ho toccato il fondo, ho perso la testa per una ragazza di 19 anni, poi mi sono reso conto che questa ragazza non voleva me, ma solo i miei soldi. Io mi sentivo trascurato. Mia moglie era impegnata in un asilo nido. Lei è una donna autonoma. Lei non prende iniziative in un rapporto". Ed è così che l'uomo ha provato dal suo canto a giustificare la sua tresca extraconiugale avuta con l'amante 19enne, palesando di essersi sentito trascurato dalla moglie. "Lei è completamente diversa. Mi coccola. Mi bacia in macchina. Ed è vero che mi sono innamorato di lei. Veniva da una brutta esperienza familiare", la De Filippi prosegue nella lettura della lettera di Gianluca.

Una volta chiamata in studio la moglie di Gianluca, Serena ha fatto sapere che il marito ha sperperato a sua insaputa molti soldi per stare insieme alla sua ultima amante, che a detta sua era interessata solo ai soldi dell'uomo: “Lui ha speso 50mila euro in sei mesi tra case, resort, regali e altro con lei. Ho scoperto che lei aveva compagnie particolari e una storia con un’altra persona, gli stava insieme solo per soldi”. La destinataria della posta non ha, poi, nascosto di aver perso dell'autostima, per via del tradimento subito dal marito: “L'amante lo seguiva, ovunque, io non potevo avendo due figli e una casa da mandare avanti. Lui mi ha fatto passare per una pazza, mi ha fatto vivere un incubo” .

Il perdono di Serena a C'è posta per te

La liaison extraconiugale vissuta da Gianluca con l'amante giovanissima è terminata quando lui ha scoperto dal cellulare della 19enne che quest'ultima avesse un'altra relazione parallela alla loro, realizzando così di essere stato raggirato dalla stessa.

Serena aveva perdonato al marito il primo tradimento commesso con la giovane, ma Gianluca era poi ricascato tra le braccia della 19enne non appena appresa la notizia di un incidente subito dalla stessa.