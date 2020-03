"Ma scusa, voi siete stati a letto...". Cala il gelo a "C'è Posta per te"

Le storie di C'è posta per te appassionano ogni sabato milioni di telespettatori, che seguono con trasporto e immedesimazione i racconti fatti nello studio di Maria De Filippi. L'appuntamento con il programma di storytelling è ormai fisso nei sabato sera invernali degli italiani e sono tanti i giovanissimi che si danno appuntamento sui social per commentare momento dopo momento l'intera puntata. Durante l'ultima messa in onda di sabato 7 marzo, una delle storie a colpire maggiormente i fan di C'è posta per te è stata quella di Lucia e Orlando, che ha scatenato una vera e propria rivolta sui social.

Tutto ha inizio quando Lucia, giovanissima madre 18enne, scrive alla redazione di C'è posta per te per riconquistare il suo uomo. Lucia ha un bambino di tre anni, che ha avuto da Orlando che, invece, di anni adesso ne ha 33. L'uomo ha lasciato la ragazza a causa di un presunto tradimento di lei, che lui pare non abbia perdonato. Lucia non si è rassegnata ad averlo perso e così ha deciso di fare un estremo tentativo rivolgendosi a Maria De Filippi. Già in questa fase del racconto, il popolo di Twitter ha fatto sentire con imponenza la sua voce, indignandosi per un uomo di 30 anni che mette incinta una ragazzina di 15 anni. Quando Lucia si accorge della gravidanza i due vanno a vivere insieme ed è a quel punto che lei commette quello che considera un errore " dovuto alla giovane età. " Tra le lacrime, Lucia ammette di aver tradito Orlando ma di non essere mai andata oltre il bacio con Ciro.

Dall'altra parte della busta, Orlando non sembra intenzionato a crederle, sembra un uomo troppo ferito per accettare le scuse, seppure sincere, della ragazza. " Ciro mi ha raccontato che siete stati a letto insieme, nel nostro letto. Tu stai mentendo. Quando stavamo insieme io ti ho aiutato, mi occupavo del bambino e tu stavi sempre al telefono ", ha accusato l'uomo, che non riesce a perdonare il gesto della sua compagna. Inevitabile l'intervento di Maria De Filippi, che ha fatto notare all'uomo come fosse prevedibile una situazione del genere, vista la giovanissima età della ragazza. " Se vai con una quindicenne te lo puoi aspettare che debba ancora crescere ", ha detto la conduttrice prima che Lucia muovesse a sua volta pensati accuse all'ex compagno.

Orlando, infatti, ha deciso di non aprire la busta a Lucia, scatenando una forte reazione della ragazza. Secondo Lucia, infatti, dietro la decisione ci sarebbe una situazione sentimentale di Orlando con la sua migliore amica Rosalba. Sarebbe stata proprio lei, per altro, a raccontare a Orlando del tradimento di Lucia, contribuendo alla fine della loro relazione. L'uomo ha smentito categoricamente qualunque accusa di questo tipo ma Lucia è sembrata sicura delle sue parole, sostenendo che se non è ancora così, lo sarà a breve.