Cade durante la gara di cross: Max Giusti finisce in ospedale

" La gara è finta così... lussazione al braccio sinistro ". Con queste parole Max Giusti ha annunciato di essere stato protagonista di un brutto incidente in moto, mentre stava gareggiando in una competizione di motocross.

Dal letto del pronto soccorso del policlinico Gemelli, Max Giusti si è mostrato ai fan per rassicurare tutti sulle sue buone condizioni di salute dopo che la notizia di un suo incidente era iniziata a circolare sul web. Il comico romano stava partecipando a una gara di motocross domenica pomeriggio. Il 53enne aveva pubblicato alcune foto e video nelle storie del suo account Instagram per condividere con i follower un pomeriggio all'insegna dello sport e dell'adrenalina. Da sempre, infatti, Max Giusti è appassionato di moto e soprattutto cross. " La passione per il motocross è nata quando ero bambino. Vado a correre con lo spirito di me stesso ragazzino. Sono state migliaia le sere in cui mi sono addormentato pensando a una curva, a una traiettoria, a un sorpasso. Lascio a casa le mie ansie del lavoro ", aveva raccontato a Vanity Fair pochi anni fa.

Quella di domenica era una gara come tante altre, finita però con un ricovero al pronto soccorso del policlinico Gemelli di Roma. L'attore ha raccontato dell'incidente pubblicando un breve video in cui ha mostrato le escoriazioni sulle braccia e spiegato la brutta botta subita al braccio. " Quelli che vedete sono i lividi delle sassate di quelli che stavano davanti, insomma dovevo recuperare", ha detto Max Giusti mostrando numerosi ematomi su avambracci e petto. Poi ha proseguito: "La spalla invece è rientrata completamente, fa un po' male ".

L'intervento dei sanitari del policlinico Gemelli è riuscito a fare rientrare la lussazione alla spalla sinistra senza ulteriori conseguenze per Giusti. Ai medici dell'ospedale romano, il comico ha voluto così rivolgere un sentito ringraziamento. Il post Instagram di Giusti ha raccolto migliaia di like in pochissime ore e sotto si sono moltiplicati i commenti di pronta guarigione. Da Sandra Milo a dj Ringo in tanti hanno fatto gli auguri al comico, che in pronto soccorso è apparso ironico come sempre nonostante la situazione. A fargli compagnia, virtualmente, c'è Jimmy Ghione anche lui vittima di un brutto incidente automobilistico avvenuto durante la sua partecipazione al rally Fasano - Selva nella stessa giornata in cui Max Giusti si è infortunato.