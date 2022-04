Paura per Jimmy Ghione: la sua auto si ribalta durante il rally

Se l'è cavata con un bello spavento Jimmy Ghione, vittima nelle scorse ore di un rocambolesco incidente automobilistico. L'inviato di Striscia la notizia è stato protagonista di un brutto incidente durante il rally Fasano-Selva a cui stava partecipando come pilota. Il video dell'impressionante carambola della sua vettura è stato pubblicato sul sito del tg satirico di Canale 5 e in poco tempo è diventato virale sul web.

" Poteva andare peggio ", ha scritto sul suo profilo Instagram Jimmy Ghione, comunicando ai suoi fan quanto accaduto nelle scorse ore e rassicurando sul suo stato di salute. L'inviato stava partecipando alla 63esima edizione della Coppa Selva di Fasano - insieme ad altri volti noti come Francesca Brambilla di Avanti un altro - quando, dopo una curva, ha perso il controllo della sua auto, andando a sbattere contro il guardrail e ribaltandosi un paio di volte prima di terminare la sua rocambolesca corsa al centro della carreggiata.

Scioccato il pubblico che ha assistito alla scena e che ha visto uscire Jimmy Ghione illeso dall'auto. Sono stati proprio gli spettatori ad accertarsi, per primi, delle condizioni dell'inviato di Striscia che, dopo avere aperto a fatica lo sportello danneggiato dal violento urto, ha salutato gli spettatori, rassicurando sulle sue condizioni.