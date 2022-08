La caduta poi il ricovero. Paola Turci finisce in ospedale

Brutta disavventura per Paola Turci, che nelle scorse ore è stata vittima di una grave caduta che l'ha fatta finire in ospedale. La cantante, fresca di nozze con la compagna Francesca Pascale, ha riportato un trauma cranio e sarà costretta a rimanere ricoverata in ospedale per alcuni giorni.

A rivelare quanto accaduto è stata lei stessa attraverso la sua pagina Facebook. " Sto bene - ha scritto sui social Paola Turci - è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno". Cosa sia accaduto non è chiaro, anche perché la cantante non ha fornito ulteriori particolari sulla caduta, ma ha promesso ai suoi fan di parlare dell'incidente appena si sarà ripresa dalla botta alla testa, che l'ha lasciata stordita: "Ora sono un po' rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò ".

L'artista, che compirà 58 anni il prossimo 12 settembre, era impegnata con il suo tour estivo "Io sono". Lunedì 29 agosto avrebbe dovuto recuperare il concerto di Forlì, già posticipato per colpa del Covid al quale era risultata positiva pochi giorni prima del live di giugno. Ma anche questa volta ha dovuto rinviare l'appuntamento con i suoi fan romagnoli. " Farò di tutto per recuperarlo, se possibile ", ha fatto sapere la Turci su Facebook.