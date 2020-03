Camilla Sjödahl-Essen è il segreto di Albin Ekdal

Albin Ekdal è un centrocampista svedese che milita dall'estate del 2018 alla Sampdoria. Il 30enne di Stoccolma ha iniziato tra le giovanili della squadra di casa dell'Idrottsförening Brommapojkarna e nel 2008, all'età di soli 19 anni passò alla Juventus. Con i bianconeri, però, mise insieme solo quattro presenze, tre in campionato e una in Coppa Italia, e nel 2009-2010 fece un anno al Siena per poi tornare di passaggio alla Vecchia Signora.

Nel 2010-2011 gioca con il Bologna e la sua esperienza più importante si sviluppò tra il 2011 e il 2015 al Cagliari con cui in quattro stagione mise insieme 122 presenze e otto reti al suo attivo. Nel 2015 tenta l'esperienza in Bundesliga con l'Amburgo dove in tre anni gioca 57 partite segnando un solo gol. Il richiamo dell'Italia, però, è troppo forte e appunto nel 2018 fa ritorno in Serie A alla Sampdoria.

Qualche tempo fa Ekdal aveva parlato così della difficoltà di fare coming out di alcuni colleghi calciatori nel mondo del calcio: "In un mondo ideale nessuno dovrebbe sentirsi a disagio a dichiararsi omosessuale, che sia nella vita o nel calcio ma purtroppo la realtà è molto diversa. Nel nostro sport solo otto giocatori si sono ufficialmente dichiarati omosessuali, ma molti altri vorrebbero farlo, ma non si sentono liberi. per paura delle reazioni negative. !uesti giocatori sono preoccupati di diventare un bersaglio per gli insulti, e dunque «si sentono obbligati a nascondersi, fuggire e vivere nella paura".

In questi giorni Ekdal è risultato tra l'altro positivo al coronavirus e con lui altri cinque compagni di squadra alla Sampdoria: Manolo Gabbiadini, Fabio Depaoli, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e Bartosz Bereszynski, mentre Omar Colley è poi risultato negativo. Il 30enne svedese è in quarantena e lontano dalla moglie e dalla figlia di pochi mesi avuta con la compagna Camilla Sjödahl-Essen. Della ragazza si sa poco, vanta oltre 10.000 follower su Instagram e pare essere molto riservata e innamorata del suo Albin. Gli scatti di Camilla sono semplici e mostrano in tutto e per tutto la sua bellezza acqua e sapone con i suoi oltre 10.000 follower che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video sexy che la ritraggono in momenti della vita quotidiana e non solo.



