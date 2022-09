Caos a Palazzo: Mary di Danimarca esclusa dai funerali della Regina

Il Ministero degli Esteri britannico è nel caos, come riporta il Telegraph: per un malinteso i cui motivi sarebbero ancora tutti da chiarire la principessa Mary di Danimarca sarebbe stata esclusa dalla lista dei partecipanti alle esequie della regina Elisabetta, lo scorso 19 settembre. Uno sbaglio clamoroso a cui sono seguite le immediate e sentite scuse di Londra.

L’invito mancato

La ricostruzione dei fatti non è del tutto certa e presenta delle lacune, soprattutto per quel che concerne l’origine del terribile equivoco. In un primo momento, però, la principessa Mary di Danimarca è stata invitata ai funerali della regina Elisabetta con il marito, il principe Frederik e la suocera, la regina Margrethe. Prova ne è l’annuncio sul sito ufficiale della Casa reale danese, datato 13 settembre 2022: “Sua Maestà la Regina e la Coppia di Principi della Corona saranno presenti ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II il 19 settembre 2022 all’Abbazia di Westminster a Londra, Gran Bretagna”. Tuttavia la settimana successiva è comparso un messaggio di rettifica: “Sua Maestà la Regina e Sua Altezza Reale il Principe della Corona partecipano dalla Danimarca”. In questo secondo annuncio non c’era più traccia della presenza di Mary di Danimarca.

Stando alle ricostruzioni dei giornali la gaffe sarebbe opera del Ministero degli Esteri britannico, che si è occupato di mandare gli inviti per il funerale a tutti i leader e le teste coronate del mondo. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto davvero, chi abbia sbagliato, ma sembra che sia stato imposto a Copenaghen, per ragioni di protocollo, di scegliere solo due rappresentanti della Corona. Per questo la principessa Mary di Danimarca sarebbe stata esclusa. Qualcuno al Ministero degli Esteri britannico avrebbe ricevuto disposizioni in tal senso, oppure potrebbe esserci stato un errore di comunicazione tra i vari livelli all’interno della struttura amministrativa. Il mistero rimane.

Le scuse di Londra

Un portavoce del British Foreign Office ha spiegato che sono state subito inviate “le profonde scuse alla Casa reale danese attraverso l’ambasciata danese” , ma il vero sbaglio sarebbe stato quello di invitare la principessa. Al notiziario BT la famiglia reale danese ha parlato di un “deplorevole errore nell’invito da parte del British Foreign Office” e che il numero di dignitari per ogni Paese sarebbe stato limitato a soli due rappresentanti. Eppure sembrerebbe tutto molto strano visto che, per esempio, a rappresentare la Spagna erano presenti il re Felipe VI, la regina Letizia, l’ex sovrano Juan Carlos e la moglie Sofia.