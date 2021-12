Covid, Pio e Amedeo in quarantena: così rischiano il Capodanno

Capodanno in Musica, l'evento in programma su Canale 5 per la serata del 31 dicembre, potrebbe avere un nuovo importante forfait. Dopo l'annuncio della positività di Albano, anche Pio e Amedeo sarebbero a rischio.

Il condizionale è d'obbligo perché la notizia non è ancora ufficiale. L'indiscrezione è trapelata dalle pagine di Fanpage.it, che nelle scorse ore ha fatto sapere - da fonti vicine al duo comico - che Amedeo Grieco si trova in quarantena fiduciaria per una sospetta positività. Il comico sarebbe in attesa di ricevere gli esiti del tampone molecolare a cui si sarebbe sottoposto nelle scorse ore proprio alla vigilia della prove generali dell'evento di San Silvestro.

Intanto Federica Panicucci è già arrivata in Puglia, a Bari, per le prove che si svolgeranno nelle prossime ore al teatro Petruzzelli, scelto come alternativa alla piazza principale di Bari per evitare assembramenti. Il dilagare dei contagi sta mettendo, però, a dura prova la macchina organizzativa della serata di Canale 5. Il primo a dovere rinunciare alla sua partecipazione all'evento è stato Albano Carrisi, risultato positivo al Covid nelle scorse ore. Le condizioni del cantante di Cellino San Marco sono buone e lui stesso ha rassicurato i suoi fan con un video pubblicato sulla sua pagina Instagram in cui si mostra sorridente e sereno.

Albano avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di co-conduttore al fianco di Federica Panicucci e il suo forfait dell'ultima ora ha costretto gli organizzatori della serata a rivedere la scaletta. Se la positività di Amedeo venisse confermata, un nuovo stravolgimento interesserebbe la lista delle esibizioni. Con ogni probabilità la scaletta sarà ultimata solo all'ultimo minuto per prevenire nuove possibili disdette anche tra i tecnici e lo staff, che lavorano nel dietro le quinte del programma.

Lo show, oltre che in prima serata su Canale 5, sarà trasmesso venerdì 31 dicembre 2021 in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba. Salvo defezioni dell'ultimo momento, questi dovrebbero essere gli ospiti che si esibiranno: Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Alessandro Casillo, Cedraux, Andrea Damante, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Gemelli Diversi, Mamacita, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade, Michele Zarrillo.