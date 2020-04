Cardi B in ospedale: "Temevo di avere il coronavirus"

Per poche terribili giorni Cardi B ha temuto di aver contratto il Coronavirus dopo essersi sentita molto male la settimana scorsa, con acute fitte allo stomaco e grave forma di spossatezza. Trasportata in ospedale dove è stata sottoposta ad analisi e al fatidico tampone, la rapper è risultata negativa al COVID-19, tirando così un sospiro di sollievo. È così tornata sui social ieri dopo giorni di assenza postando su Twitter una foto dall’ospedale con indosso una mascherina sanitaria e il volto segnato dalla stanchezza e dalla preoccupazione.

Con gli occhi coperti da un paio di occhiali, a celare la totale assenza di make up e i capelli rosso fuoco raccolti alla meglio, la cantante ha scritto ai fan che si chiedevano che fine avesse fatto la loro beniamina, dato che, trovandosi gli Usa in piena epidemia di Coronavirus, non passa giorno senza che il bollettino dei contagiati, vip e non, continui ad aggiornarsi. Cardi B ha quindi rivelato di essere stata ricoverata in ospedale dopo aver sofferto per giorni di " gravi problemi di stomaco ".

La rapper ha cercato di curarsi a casa, ma martedì sera è crollata, con nausea, vomito, diarrea e dolori così lancinanti da spingerla a correre al pronto soccorso, armandosi prima di mascherina protettiva e guanti monouso, come consiglia di fare il governo americano a chiunque si rechi in un ospedale in questi giorni. Come riporta Metro Uk, Cardi B in un tweet ora cancellato ha scritto: "A essere onesta devo avvisarvi di aver avuto dei problemi di stomaco per quattro giorni, poi non ce l’ho fatta più e sono andata al pronto soccorso ieri sera. Ero terrorizzata per il Coronavirus ". Accanto al messaggio c’era l’emoji di uno smile in lacrime. " Ma per fortuna - ha aggiunto – ora mi sento molto meglio e spero già da domani di non provare più dolore ".

Cardi B, il cui vero nome è Belcalis Almanzar, ha condiviso sempre su Twitter una foto con al polso il braccialetto da ospedale. La rapper ha poi cancellato l’immagine questa mattina dopo essere stata dimessa e una volta a casa è andata su Instagram per condividere un meme di Paperino a letto con la didascalia: " Quando hai fame, ma tutto il cibo in casa deve essere cucinato ”. A commento dell’immagne la cantante ha scritto: " Mood fott**amente buono ora ". Cardi B, 27 anni ha quindi ammesso apertamente di aver temuto il peggio dato che tra i primi sintomi del coronavirus ci sono anche problemi gastrointestinali, come quelli che l’hanno portata dritta al pronto soccorso.

In un video precedentemente postato su Instagram a proposito del COVID-19 la rapper, con indosso una mascherina benchè si trovasse nel suo appartamento newyorkese, aveva detto con foga: " Lasciate che vi dica una cosa! Non so cosa ca**o sia questo coronavirus né cosa fosse quella me**a di Wuhan, in Cina, ma all'improvviso è in tournée da noi. State attenti! ”. Poi il silenzio durato giorni in cui lei stessa aveva temuto di aver contratto il virus, paura poi scongiurata dal tampone eseguito in ospedale durante il ricovero.

La rapper non ha voluto comunque condividere con i suoi follower cosa l’abbia fatta stare così male al punto da temere per la sua vita. E i fan rispettano la privacy invocata dalla cantante che il mese scorso si era già mostrata sui social letteralmente terrorizzata dalla pandemia, al punto da accarezzare l'idea di scappare lontano dagli Usa, in Antartide, portando con sè il marito Offset e la figlioletta Kulture, 1 anno. Ma adesso che Trump ha chiuso le frontiere il sogno di Cardi B di rifugiarsi in un resort di lusso al Polo Sud è più remoto che mai.

