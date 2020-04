Il cast di "Sex & The City" ringrazia i medici che combattono il virus

E mentre in Italia la curva dei contagi comincia a calare sensibilmente, il coronavirus ora fa paura nel resto del mondo. A macchia di leopardo la pandemia ha attaccato tutte le più grandi città dell’emisfero, come lo stato di New York che, ad oggi, è la metropoli più colpita. La Grande Mela infatti sta cercando di sopravvivere in un momento molto difficile, in cui si combatte un male silente e sconosciuto. E a soffrire questo disagio sono anche i medici, i quali tutti i giorni combattano per salvare vite con i pochi mezzi rimasti. C’è solidarietà da parte di tutti. Persino dal cast di Sex & The City. Le 4 attrici che hanno animato una delle serie tv più famose degli ultimi 20 anni, e che hanno celebrato proprio la vita e le bellezze di New York, ora si riuniscono in un video per ringraziare tutte quelle persone che lottano per salvare la vita dei malati.

Il video è stato diffuso mercoledì 8 aprile, e tutte le protagoniste di Sex & The City, insieme ad altri volti celebri della serie tv, nel ricordare i momenti che hanno condiviso sul set, si uniscono al personale medico in un lungo e accorato abbraccio. New York, infatti, ad oggi è la città più colpita dello Stato. In particolar modo, le attrici si sono unite alla dottoressa Meg. La sua storia di coraggio e umiltà ha fatto il giro di tutti i magazine americani più importanti. "Quello che Meg sta facendo insieme al tutto il personale medico è grandioso – afferma Sarah Jessica Parker, la mitica Carrie di Sex & Ther City -. Non avrei immaginato che avremmo dovuto chiedere un tale sforzo alla nostra comunità medica – continua-. Grazie per il vostro incredibile lavoro. So che probabilmente non lo sentite abbastanza, ma la gente deve sapere che voi, in questa storia, siete i veri eroi".

Alla voce si aggiunge anche quella di Cynthia Nixon. "Nel 2001 avete salvato mia madre quando ha avuto un infarto. Non vi ringrazierò mai abbastanza – aggiunge –. Per favore, state attenti e grazie ancora dal profondo del mio cuore per quello che state facendo". Nella mini reunion di Sex & The City ha preso la parola anche Kim Cattrall, la spudorata Samantha. "Senza di voi non potremmo farcela. Sono contenta di sapere che attraverso questo video possiamo regalarvi un sorriso". La serie tv è andata avanti per sei lunghe stagione, poi Sex & The City è arrivato al cinema con due film e in tv è stato realizzato anche un prequel sulla gioventù di Carrie.