"Cerca di respirare". Panico a Il cantante mascherato: la maschera rischia di soffocare

Esordio con imprevisto per Il Cantante Mascherato, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. L'esibizione sul palco della maschera Baby Alieno ha avuto non poche difficoltà a partire dalla rottura dell'imponente vestito fino al rischio di soffocamento, che ha costretto il concorrente misterioso a ritirarsi prima della finale.

Nessuno si sarebbe immaginato che sotto l'imponente alieno rosa a bordo della sua navicella spaziale si nascondessero i Ricchi e Poveri. Eppure il popolare quartetto è riuscito a salire sul palco sapientemente nascosto dal costume, salvo poi mostrare evidenti difficoltà durante la performance. Il gruppo ha iniziato la sua esibizione sulle note del "Medley Luna" ma sin da subito i telespettatori hanno capito che qualcosa non andava. L'affanno e la voce sottotono dei concorrenti all'interno del costume spaziale hanno destato l'attenzione, tanto che sui social in molti hanno ironizzato: " Baby alieno soffoca", "Salviamo baby alieno pls", "Liberiamo Baby Alieno ".

Ben presto, però, si è capito che all'interno dell'imponente maschera le difficoltà erano serie, soprattutto quando il costume si è letteralmente aperto in due. Milly Carlucci è stata costretta ad interrompere lo show e a rassicurarsi sulle reali condizioni dei quattro concorrenti all'interno dei quali però nessuno conosceva ancora l'identità. " È successo di tutto, scusate. Cosa succede? Ha cercato di respirare Baby Alieno ", ha chiarito la conduttrice cercando di spiegare la situazione ai telespettatori e alla giuria. Ad alimentare i timori sull'incolumità del concorrente misterioso è stato l'ingresso in studio di una persona vestita di nero, con tanto di casco in testa, corso in aiuto dell'alieno mentre la giuria si interrogava sulla reale necessità di continuare.

" Questa maschera è molto complessa - ha proseguito Milly Carlucci - è una sorta di esperimento genetico ". Un esperimento non riuscito visto che pochi istanti dopo i Ricchi e Poveri hanno deciso per il ritiro, annullando di fatto lo spareggio con la maschera avversaria. Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu sono usciti dall'imponente costume svelando di aver avuto qualche difficoltà a stare tutti e quattro all'interno dell'alieno, ma di aver vissuto comunque un'esperienza divertente. Sui social network baby alieno ha conquistato il popolo del web e i meme e "l'ironia" è dilagata per ore: " Altri cinque minuti e diventavano i ricchi e morti", "Comunque baby alieno che per due volte quasi sviene e si rompe durante la performance meglio di Bugo e Morgan", "Esigo uno speciale in cui ci viene fatto vedere com'è collassato il baby alieno e cosa stava succedendo lì dentro ".