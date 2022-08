"È un bluff...". Scandalo per il possibile inganno a Matrimonio a prima vista

Il reality-show Matrimonio a prima vista in queste ore è al centro di uno scandalo per la presunta combine tra due concorrenti, dopo che la produzione ha registrato un audio della nuova coppia quando i novelli sposini pensavano di non essere ascoltati. Il funzionamento di Matrimonio a prima vista è molto semplice: due persone, che secondo un algoritmo sono fatte l'una per l'altra, si incontrano per la prima volta il giorno delle nozze. Da qui inizia la loro avventura che, in tre mesi, li porterà a decidere se sono fatti l'uno per l'altra o se, invece, è meglio la separazione. Per la prima volta, però, pare che una coppia si sia messa d'accordo per andare avanti nel programma solo per una ricerca di visibilità.

I protagonisti di questo "scandalo" sono Carolina Manfrin, barista veneta, e Paolo Lucas, curatore d'arte lombardo. A dare notizia del presunto imbroglio ai danni del programma e del pubblico è stata la stessa produzione di Matrimonio a prima vista, che ha diffuso materiale audio raccolto senza che i due se ne rendessero conto nell'ambito della registrazione delle immagini utili per il programma. Mentre i due si trovano nella camera da letto della casa di lui, dove dopo il matrimonio (regolare) sono andati ad abitare, Carolina inizia a mostrare le sue titubanze davanti a quel ragazzo che da qualche ora è suo marito: " Io ho un piccolo problema. Da quando mi hai detto che il tuo scopo è quella cosa… cioè la visibilità… Di metterci d’accordo perché tu ne devi uscire bene… ".

Parole che sembrano non lasciare dubbi su quale sia l'intento di Paolo, più che di Carolina, nonostante l'uomo abbia cercato in qualche modo di smentire la sua sposa. Ma la barista non sembra intenzionata a mollare il colpo: " Io sono… Eh ti ho capito. Però io piuttosto esco come una stronza capito? Nel senso che non riesco proprio a fingere o ad accordarci per qualcosa, cioè io non ce la posso fare ". A quel punto, il curatore d'arte, tenta un'opera di convincimento nei confronti della ragazza: " Tu devi essere te stessa. Siediti qua. Noi ci siamo visti al locale e tu mi hai detto: 'Guarda Lucas, non mi è scattata. Se tu lo capisci io mi sciolgo, sono più carina. Se tu invece no sono più stronza' ". Paolo Lucas ha poi continuato: " Per venirti incontro ti ho detto: 'Anche io ho una situazione…'. Ma non ti ho detto che doveva venire fuori figo o brutto, non me ne frega un cazzo! ".

A quel punto, però, un'autrice ha fatto irruzione in camera invitando la coppia a non bisbigliare perché comunque erano ripresi dalle telecamere. Non è chiaro cosa succederà successivamente, perché la produzione ha furbescamente utilizzato questo caso come un'esca per invitare il pubblico a seguire le puntate del programma, che andranno in onda in chiaro su Real time dal prossimo ottobre.