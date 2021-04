Tutti pazzi per Che fine ha fatto Sara?

Da qualche tempo a questa parte il catalogo italiano di Netflix si sta arricchendo di tante succose novità. Il colosso dello streaming che, all’inizio, è nato come contenitore di film e serie tv originali solo in lingua inglese, oggi sta esplorando nuovi orizzonti. Infatti, si è notata una capillare diffusione di prodotti che arrivano dalla Spagna (come La Casa di Carta o Elite), dall’America Latina e addirittura dal Messico. Sono storie di culture diverse che guardano alla modernità, a un mondo più cosmopolita e in continuo movimento. E su questo argomento, è giusto aprire una parentesi su Che fine fa fatto Sara? E’ una serie tv che viene dal Messico e che, in pochissimo tempo, ha macinato un consenso dopo l’altro, scalando le classifiche di gradimento del pubblico (è al quinto posto tra gli original più visti in Italia), e è diventato un piccolo ma grande fenomeno sui social. Il segreto di tutto questo insperato successo? Che fine ha fatto Sara? è un bellissimo e accattivante peccato di gola.

Di cosa parla la serie tv

10 episodi per raccontare un complesso dramma familiare dalle mille sfaccettature, capace di tenere lo spettatore incollato davanti lo schermo fino all’ultimo minuto. La vicenda si focalizza sulla storia di Alex (Manolo Cardona) che da ragazzino è stato condannato per un crimine che non ha mai commesso. Dopo ben 18 anni di reclusione, esce di prigione con un unico obbiettivo: scoprire il colpevole dell’omicidio di Sara, sua sorella. La giovane è stata uccisa in circostanze poco chiare durante una gita in barca.

Alex è stato spinto dalla ricchissima famiglia Lazcano a dichiararsi colpevole, solo per salvare le sorti di Rodolfo, il rampollo ed erede dell’impero. Ora, da adulto, l’ex galeotto cerca la sua vendetta addentrandosi nei meandri di una famiglia che sa coprire molto bene i propri segreti e, soprattutto, si scontra con Rodolfo (Alejandro Nones), il figlio maggiore, unico vero indiziato dell’omicidio. L’impresa però non è affatto facile. Infatti, Alex dopo una serie di indagini, scopre che Rodolfo è innocente e che in famiglia c’è un’altra persona che ha agito nell’ombra.

Un thriller in odore di soap-opera

Accattivante, coinvolgente, sexy e totalmente fuori di testa. Non c’è una ragione in fondo alle storie di Che fine ha fatto Sara?. La serie di Netflix, infatti, ben lontana dall’essere un prodotto di ottima fattura, non ha fatto altro che inanellare un colpo di scena dopo l’altro, solo per coinvolgere il pubblico in una visione d’insieme di un drama che non lascia scampo. Un po’ thriller, un po’ romanzo di formazione e con un melenso effetto soap, Che fine ha fatto Sara? porta a termine il suo compito in maniera ineccepibile.

Intrattiene con gusto, tratteggiando una storia surreale e al limite dell’assurdo, dove non ci sono né vinti né vincitori, dove a trionfare è solo la legge del più forte. Nulla di nuovo all’orizzonte per una serie che, sicuramente, tra qualche anno sarà già finita nel dimenticatoio, ma in periodi di magra e di confinamento forzato, la storia della famiglia Lazcano è l’intrattenimento giusto che arriva al momento giusto. Dal Messico, lì da quella terra desolata, giunge qui in Italia una serie tv di cui nessuno può farne a meno. Coinvolge e spinge a un binge-watching forsennato, ma occhio al colpo di scena finale.

Da maggio arriva anche la seconda stagione

L’ultimo episodio, come è giusto che sia, è capace di mescolare (di nuovo) tutte le carte in tavola, gettando le basi per un secondo capitolo della vicenda. Dalle news che sono trapelate in rete, pare che non ci sarà da attendere molto per scoprire il vero assassino. La seconda stagione di Che fine ha fatto Sara?, composta anche lei da 10 episodi, sarà disponibile in Italia dal prossimo 19 maggio. La serie è stata doppiata in ben 18 lingue e, dal pubblico, è stata accolta molto positivamente. La critica, invece, non ha tanto apprezzato l’ennesima soap-opera che si finge un crime mystery. Cosa accadrà nei prossimi episodi? Alex si troverà di fronte a una drammatica verità che gli farà rimpiangere di aver dato inizio al suo piano di vedetta.