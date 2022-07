"Datemi qualcosa per i miei diritti su Rocky": ora Stallone batte cassa

Rocky è stato il film che ha cambiato per sempre la carriera di Sylvester Stallone, che oggi è uno dei divi più iconici di Hollywood. Sull'orlo della bancarotta, a un passo dal vendere anche il proprio cane pur di racimolare qualche soldo per poter sopravvivere, Stallone vendette i diritti della sceneggiatura di un film incentrato su un pugile italoamericano. Venne pagato, secondo La Repubblica, settantacinquemila dollari, a condizione di non avanzare ulteriori pretese economiche.

Rocky venne girato in ventotto giorni, con un budget di poco più di un milione di dollari: il successo al botteghino fu immediato quanto inaspettato. La storia del pugile che diventa campione del mondo racimò ben 225 milioni di dollari e il successo portò alla nascita di un vero e proprio franchise che include cinque sequel (Rocky II, Rocky III, Rocky IV, Rocky V e Rocky Balboa) e due spin-off (Creed e Creed II, incentrati sul figlio di Apollo Creed). La saga ha guadagnato circa tre miliardi di dollari a livello internazionale, diventando una delle serie più redditizie della storia del cinema.