"Non mi picchi", "Ti piacerebbe". Imbarazzo a MasterChef

Elena Morlacchi, la casalinga di Lido Adriano, è senza dubbio il personaggio più eclettico dell'undicesima edizione di MasterChef. La 54enne si è messa in mostra in più di un'occasione nel talent di Sky, ma lo scambio di battute tra lei e Bruno Barbieri nell'ultima puntata del programma ha creato non poco imbarazzo e sui social network il video è diventato virale.

Il siparietto a sfondo hot sadomaso - come lo hanno definito gli affezionati del talent - si è consumato nella prova in esterna, che i concorrenti hanno sostenuto in Trentino, in val di Sole. Gli aspiranti chef si sono dovuti cimentare con i prodotti tipici locali, in particolare il fieno, e ai fornelli non sono mancati i guai e i rimproveri dei giudici, sempre attenti a seguire i concorrenti nella realizzazione dei loro piatti.

Quando chef Barbieri però si è avvicinato al bancone della squadra blu per dare consigli ai concorrenti e ha visto Elena affettare le cipolle con un coltellino è esploso. " Se ti vedo ancora tritare la cipolla con quel coltello... ", ha sbottato il giudice, mentre la casalinga di Ravenna ha provato a giustificarsi: " Ma non ho la mandolina". Invece di placare l'ira di Bruno Barbieri, la replica di Elena ha sortito l'effetto contrario: " Sei una somara! Macché con la mandolina!". Nel pronunciare quelle parole lo chef ha alzato la mano come a volere rifilare una pacca alla donna e la casalinga ha scherzato mettendosi quasi in ginocchio: "Chef non mi picchi! ".