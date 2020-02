Chef Rubio torna all'attacco: "Sanremo, ​discorsi retorici scritti da zappe"

Ci voleva Sanremo per far riemergere dal dimenticatoio Chef Rubio. Dopo le feroci polemiche scatenatesi intorno a lui pochi mesi fa e il conseguente addio al suo programma "Camionisti in Trattoria", Rubio era sparito nel nulla. Su di lui era calato un sipario che però ora è tornato a rialzarsi. Il cuoco, infatti, sta facendo parlare di sé per una dichiarazione pungente sul Festival di Sanremo. Chef Rubio dopo Matteo Salvini ha puntato il dito contro la Rai e contro la kermesse canora campione di ascolti.



Con un tweet pubblicato sul suo profilo Twitter, chef Rubio ha detto la sua sulla prima serata dello show canoro condotto da Amadeus: " Sanremo: discorsi retorici scritti da zappe e dove trovarli. L’unico che avrebbe potuto alzare il livello dell’infimo palinsesto italiano, manco l’avete mandato in onda. La riprova che i sionisti sono dei cacasotto ". Chef Rubio cita la mancata messa in onda del videomessaggio di Roger Waters, definendo il palinsesto della rete ammiraglia " infimo " e soprattutto definendo i vertici Rai dei " sionisti cacasotto ". La stessa rete sulla quale sarebbe dovuto andare in onda lo scorso 9 ottobre ma che saltò all'ultimo minuto. Tre mesi fa, Chef Rubio era infatti atteso per un contributo nel programma " Ragazzi Contro " su Rai Due.

In seguito alla guerra mediatica che aveva ingaggiato contro tutto e tutti - e in particolare contro il leader della Lega Matteo Salvini e per le parole di odio contro Israele e gli ebrei tra ottobre e novembre - il vertici di Viale Mazzini avevano optato per la cancellazione della sua ospitata. Un forfait mal digerito - a quando pare - da Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini. A due mesi dalla rescissione del contratto televisivo con il canale Discovery Channel (dove aveva condotto reality come "Unti e Bisunti" a "Camionisti in Trattoria"), il cuoco era volato nella striscia di Gaza facendo perdere le sue tracce. Oggi, a distanza di tempo, sembra che il Festival di Sanremo abbia risvegliato in lui un moto nazionalpopolare che proprio non è riuscito a farlo tacere (almeno per una volta).