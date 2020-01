Chi vuol essere milionario? ha un nuovo campione: "Ora forse tornerò in Europa"

Chi vuol essere milionario? è uno dei quiz show storici della nostra televisione. Messo in pausa per qualche anno, è tornato lo scorso anno con alcune puntate evento e, visto il successo, è stato riproposto anche in questa nuova stagione invernale. Gerry Scotti è il padrone di casa perfetto. Mite, ironico e con un cuore grande così, tanto da commuoversi quando ha firmato l'assegno per un milione di euro.

È successo durante la puntata andata in onda ieri, quando Enrico Remigio è arrivato con coraggio e con grande bravura in cima alla scala del milione, rispondendo in modo corretto a tutte e quindici le domande previste dal gioco. Nella storia del programma di Canale5, andato in onda per la prima volta nel 2000, lui è solo il terzo concorrente di Chi vuol essere milionario? capace di sbancare il jackpot e di mettere in tasca l'assegno da un milione di euro. " Che cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l'ultimo uomo che mise piede sulla Luna? ", questa la domanda che è valsa il premio a Enrico Remigio. Quasi impossibile conoscere la risposta esatta, a meno che non si sia esperti o appassionati di allunaggi e astronomia. Nemmeno il concorrente conosceva la risposta: ha ragionato, ha usato la logica, ha dato la risposta che, secondo lui, poteva essere quella più realistica e ha vinto.

" La prima sensazione è stata quella di incredulità; quando giochi certo che speri di vincere, ma sai che è praticamente impossibile ", ha detto Enrico Remigio al Corriere della Sera dopo la vittoria a Chi vuol essere milionario? Avrebbe potuto mettere in tasca l'assegno da 300mila euro e fermarsi, come gli aveva proposto Gerry Scotti ma lui ha deciso di tentare la Dea fortuna e di osare. Sentiva che la ruota stava girando nel verso giusto e ha voluto cogliere l'attimo. Se avesse sbagliato l'ultima domanda gli sarebbe rimasto solo l'assegno da 70mila euro. Certo, non briciole, ma comunque un'inezia in confronto al milione a cui puntava. " Il pensiero di non averci provato mi avrebbe perseguitato ", ha dichiarato il giovane pescarese, nato 30 anni fa a Popoli ma residente a Singapore, dove lavora come responsabile vendite di un'azienda motociclistica.