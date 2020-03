Bufera su Chiara Biasi per una frase sul Coronavirus

Qualche tempo fa Chiara Biasi finiva al centro di una polemica per una frase pronunciata durante uno scherzo de Le Iene. “ Io per 80 mila euro nemmeno mi alzo dal letto e mi pettino ”, aveva detto scatenando una bufera, ma l’ultima frase choc sul Coronavirus potrebbe mettere di nuovo in cattiva luce la influencer.

Pubblicando lo screenshot di una chat privata con un amico, Chiara si è lasciata scappare una battuta sul virus che sta mettendo in ginocchio l’Italia, forse ignara della polemica che di lì a poco si sarebbe sviluppata. Nella conversazione condivisa sui social e poi rimossa, la influencer scrive: “ E nessuno che mi sta sul ca..o che muore ”. Una battuta, forse, la sua, ma in questo periodo in cui l’allarme sanitario è alto e l’Italia si sta fermando per tentare di arginarne i rischi, pochi hanno condiviso l’esternazione infelice della Biasi.

Nonostante la influencer abbia cancellato immediatamente quella chat, gli utenti della rete hanno provveduto a fotografare tutto mettendo sul web l’accaduto. La polemica, quindi, ha travolto Chiara che, ancora una volta, si è vista al centro di una bufera destinata a far parlare ancora una volta di lei, ma in maniera negativa.

“107 morti solo in Italia. Oltre 3mila nel resto del mondo e Chiara Biasi pubblica una stories (ora rimossa perché si sarà resa conto della min....ta) pubblica una chat dove scrive ‘nessuno che le sta sul ca..o muore’ – ha sbottato un internauta - .Ti commenti da sola. Non hai bisogno di insulti”. Dello stesso parere molti altri utenti della rete, che non hanno perso occasione di insultare e offendere pesantemente la ragazza.

“E lei dovrebbe essere un'influencer? Vergognati! Smettete di seguire gente come Chiara Biasi o altre insignificanti persone”, si legge su Twitter, “Ecco un perfetto esempio di persona deficiente”, “Un giorno gli alberi capiranno che non è necessario dare ossigeno proprio a tutti... Tipo a te”, ha continuato a commentare qualcun altro.

Lei, al momento, ha scelto di ignorare le polemiche che si sono sollevate sul web in merito alla sua infelice frase sul Coronavirus ma, secondo qualcuno, delle spiegazioni o delle scuse ai suoi 2,4 milioni di follower sarebbero dovute.