Chiara Ferragni: "All'inizio litigavo sempre con Fedez, era molto geloso"

Approfittando della quarantena, Chiara Ferragni ha dedicato un po’ di tempo alle domande dei suoi follower raccontando anche alcuni aspetti sconosciuti della sua relazione con Fedez.

L’amore con il rapper, com’è noto, è iniziato grazie ad un brano scritto e cantato con J-Ax, “Vorrei ma non posto”, in cui Fedez intonava “il cane della Ferragni ha il papillon di Vuitton”. Un verso ironico e sarcastico, ma che ha dato vita ad uno scambio di messaggi tra i due che si è ben presto trasformato in una grande storia d’amore coronata dalla nascita del figlio Leone e dal matrimonio.

La coppia, tra le più social degli ultimi tempi, appare sempre in perfetta armonia, ma qualcuno dei follower della Ferragni si è chiesto se questo equilibrio corrisponda a verità o se, così come accade nei normali rapporti, anche Chiara e Fedez litigano. La imprenditrice digitale, quindi, non ha esitato a rispondere rivelando un aspetto sconosciuto del rapper e di quella che è stata la loro storia all’inizio della frequentazione, quando entrambi vivevano spesso lontani: lui a Milano e lei a Los Angeles.

“Tu e Fede sembrate così felici. Discutete mai’”, le ha chiesto un fan. “ Siamo molto ostinati e discutiamo spesso – ha ammesso senza farsi alcun problema Chiara Ferragni - . Nel primo anno di fidanzamento discutevamo sempre (lui era geloso e io vivevo ancora a Los Angeles), ma poi abbiamo iniziato a fidarci l’uno dell’altra e a conoscerci bene ”. “ Poi, nessuno è perfetto – ha concluso la moglie di Fedez - . Ed è bene tenerlo presente ”.