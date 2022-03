Chiara Ferragni, Fedez e quel bacio sul letto d'ospedale

Fedez prosegue nel suo ricovero post-operatorio all'ospedale San Raffaele di Milano. Il percorso che dovrà affrontare nei prossimi mesi non sarà semplice e nemmeno i breve durata ma il rapper può contare sul supporto di sua moglie, che da quando ha fatto ingresso in ospedale una settimana fa non lo lascia mai solo. L'intervento di asportazione del tumore è andato bene, come dichiarato dallo stesso Fedez e dai medici che lo hanno in cura. Le probabilità di sopravvivenza a 5 anni per quel genere di patologia, se presa in tempo, sono molto più alte rispetto ad altre forme tumorali, come spiegato dal professore che l'ha operato e Fedez nelle ultime ore sta riprendendo le forze e la voglia di condividere alcuni momenti della sua stravolta quotidianità.

Erano giorni che il cantante latitava dai social. Il suo ultimo messaggio era rivolto a Gianluca Vialli che, nei giorni più cupi prima dell'intervento, ha fatto in modo di contattarlo per trasmettergli la sua esperienza con la malattia, dandogli consigli e facendogli sentire la sua vicinanza. Un gesto apprezzato da Fedez, che l'ha ringraziato pubblicamente pochi minuti prima dell'inizio della partita dell'Italia contro la Macedonia del nord. Da quel momento i profili social del marito di Chiara Ferragni sono rimasti in silenzio per diversi giorni, fin quando ieri il rapper si è ripresentato nelle storie del suo profilo Instagram per condividere un dolcissimo cartellone preparato per lui dai bambini ricoverati nel reparto di pediatria del suo stesso ospedale. I piccoli pazienti hanno voluto far sapere al loro idolo di essere a lui vicini con la mente e con il cuore, un gesto che ha evidentemente colpito nel profondo il cantante che, oltre a essere un influencer riconosciuto a livello mondiale e un artista, è prima di tutto padre di due bambini piccoli, che non vede ormai da una settimana.

Ed è forse perché il cartellone dei pazienti del San Raffaele di Milano gli ha smosso qualche corda profonda che Fedez nella serata di ieri ha condiviso nelle storie di Instagram un piccolo pezzo di videochiamata con sua figlia Vittoria. La bambina ha compiuto un anno nel giorno in cui il cantante è stato operato, motivo per il quale insieme a sua moglie hanno deciso di festeggiare l'importante traguardo qualche giorno prima. Successivamente, Fedez ha voluto condividere un altro momento della sua quotidianità ospedaliera, pubblicando su Instagram un dolce bacio scambiato con sua moglie. Il cantante si trova nel reparto solventi dell'ospedale San Raffaele, motivo per il quale ha la possibilità di "ospitare" un parente durante la degenza. Anche per questo motivo Fedez nei giorni scorsi è stato oggetto di una polemica, spenta fortunatamente sul nascere, da parte di chi ha criticato la presenza di Chiara Ferragni in ospedale.