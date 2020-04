Chiara Ferragni, incidente divertente durante il balletto sexy

Chiara Ferragni ha deciso di rallegrare la quarantena da cornavirus dei suoi follower, realizzando una serie di clip musicali davvero simpatiche: una sequenza di video figli della nuova passione per TikTok. Nonostante l'impegno messo in campo, il risultato non sempre perfetto e Ferragni si ritrova a ballare in modo poco coordinato e sincronizzato con la musica. L'ultimo episodio la vede protagonista unica della clip, mentre cerca di replicare le movenze di una nota challenge, ma mentre è assorta dalla sequenza da proporre la giovane finisce per urtare il gomito.

Il risultato finale è davvero esilarante: mentre la musica avanza, Chiara si piega in avanti mostrando un'evidente smorfia di dolore e di sorpresa. L'urto probabilmente è stato forte, ma le note della canzone coprono il grido di sofferenza: non resta che osservare la mimica facciale dell'imprenditrice che tradisce tutto il pathos del momento. Nonostante l'impegno anche questa clip per Tik Tok non riesce a concludersi nel modo desiderato, trasformandosi in un qualcosa di buffo e ironico.

Chiara è completamente assorta dalla nuova moda tanto da costringere lo stesso Fedez a prendere parte alle sue produzioni video casalinghe, con forte e ironico disappunto dello stesso, che cerca di dissuaderla dalla pratica. Non a caso l'ultima clip è stata ricondivisa dal marito nelle sue Storie di Instagram, con tanto di messaggio scritto, un invito a porre fine al nuovo passatempo. Ma l'imprenditrice non sembra pronta a riporre le scarpette da ballo in soffitta e ad archiviare la nuova applicazione, pronta nuovamente a produrre un altro video virale e simpatico.

Nonostante il fisico affusolato e snello, l'impreditrice non sembra mostrare una propensione per il ballo. Le clip fino a ora prodotte ne sono una riprova, ma Ferragni non sembra curarsene perché l'obiettivo è quello di scatenare l'ilarità dei follower: l'impreditrice è felice di strappare più di un sorriso e di rasserenare gli animi di tutti. E mentre il periodo di quarantena avanza, Chiara si gode la reclusione forzata tra un'incursione in costume in terrazza e tanti momenti ludici con il piccolo Leone, vero protagonista dei profili Instagram delle coppia. Gustando le prelibatezze che quotidianamente realizza il padre di Fedez, Franco Lucia, in casa con loro sin dall'inizio della quarantena.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?