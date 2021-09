"Nelle vetrine di Amsterdam...": la Ferragni nuda fa esplodere i social

Chiara Ferragni è imprenditrice digitale ma è anche influencer e i brand sgomitano per vederla indossare i loro capi e accessori, ovviamente dietro compensi astronomici. Dal lockdown in poi, la Ferragni ha anche iniziato a collaborare con brand del settore alimentare, con tanto di ricette e prove di cucina nel suo profilo Instagram. Dalle borse alle mozzarelle, passando per le scarpe e il caffè, Chiara Ferragni ha trovato anche il tempo di sponsorizzare un noto brand italiano di abbigliamento intimo. Non è certo la prima volta che l'influencer posa in abbigliamento succinto, in passato ha posato anche meno vestita, eppure ogni volta per i suoi follower è una sorpresa.

L'imprenditrice digitale non è perfetta e, al netto di qualche sbavatura con quello che sembra un eccesso di Photoshop, mostra sui social anche le smagliature come consacrazione del body positive. Un messaggio importante che trasmette sicurezza e autostima anche altre donne. Tutto bello e tutto giusto da parte di una delle donne più influenti del pianeta. Ma anche lei non è certo esente da critiche. Le ultime foto condivise sul suo profilo Instagram sono proprio quelle dedicate alla sponsorizzazione del brand di biancheria intima, che Chiara Ferragni ha realizzato indossando un completo nero particolarmente sensuale. In un trionfo di pizzi e laces, l'influencer ha da prima pubblicato uno scatto davanti allo specchio e poi una foto realizzata sul divano di casa con il medesimo abbigliamento.

Da una parte c'è Fedez che sembra stupito della bellezza di sua moglie, tanto da riprendere la foto allo specchio per pubblicarla nel suo profilo. " Sono o non sono un uomo fortunato? Oggettivamente tanta roba ", dice Fedez nella breve storia di 15 secondi, scherzando sull'ambiguità e rivelando solo alla fine che il suo apprezzamento non è tanto per la moglie in intimo quanto per l'accessorio del cellulare. Ma al di là delle comprensibili esternazioni di suo marito e degli apprezzamenti lasciati dallo stesso anche sotto una foto, dove commenta con un semplice " apperò ", ecco piovere le critiche.