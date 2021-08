"Come modifichi tu le foto...". È ancora bufera su Chiara Ferragni

Ogni foto pubblicata da Chiara Ferragni è destinata a far discutere. E non può che essere così visto che la cremonese è una delle influencer più seguite e apprezzate del pianeta. In questi giorni si trova in vacanza in Sardegna insieme a tutta la sua famiglia. Inutile sottolineare che la Ferragni e Fedez abbiano scelto come meta delle loro vacanze la lussuosissima Costa Smeralda, alloggiando in una villa che, stando ad alcune stime, costerebbe qualche migliaio di euro a notte. Ma stavolta non è l'estrema ostentazione della ricchezza a far storcere il naso ai fan, bensì una foto che la ritrae in compagnia di suo marito e che vorrebbe essere romantica.

I due hanno trascorso una giornata in barca nell'arcipelago de La Maddalena, uno dei luoghi più fotografati della Sardegna grazie alle sfumature turchesi del suo mare. Tuffi e bagni per i Ferragnez, che poi non rinunciano a un bacio scenografico in alto mare. Tutto bello, se non fosse che nello scatto un dettaglio ha fatto infuriare i fan della coppia. Tra chi sospetta una terza gravidanza per l'influencer e al di là dei commenti integralisti di chi critica Chiara Ferragni perché al mare indossa un tanga, essendo lei madre di due bambini piccoli, o di chi le fa notare che il suo lato B è cresciuto, facendo quindi body shaming di bassa lega nei confronti dell'influencer da poco diventata mamma, è un altro l'elemento che ha fatto davvero arrabbiare alcuni dei suoi follower, che l'hanno accusata di essere incoerente con i messaggi che trasmette tutti i giorni. L'ultima polemica di questo tipo risale a poche ore fa, dopo la pubblicazione di uno scrigno di conchiglie.

Chiara Ferragni si espone spesso in campagne di sensibilizzazione social, schierandosi apertamente contro qualunque forma di discriminazione. Parla spesso di body positive nelle sue storie Instagram, con le quali si rivolge anche a ragazzine in piena età adolescenziale, particolarmente sensibili sul tema. Quello di Chiara Ferragni è un impegno importante e meritevole, vista la grandissima platea che riesce a raggiungere tramite i suoi social. Proprio per questo motivo in tanti si sono rivoltati contro di lei quando, nell'ultima foto, si sono accorti che il bordo alto dello slip sembra essere stato modificato con Photoshop. A destare i sospetti sarebbe una sfumatura tra il costume e la schiena, che per alcuni sarebbe una "pennellata" sbagliata di Photoshop. " Come modifichi tu le foto, nessuno ", si legge in uno dei commenti.

Ed è proprio sul sospetto che possa aver modificato il suo corpo, nonostante le campagne tese a normalizzare il normale corpo delle donne in bikini, con tutte le sue imperfezioni, che si sono concentrate molte delle critiche che si possono trovare negli oltre 3mila commenti di quel post che, a dispetto dei detrattori, ha quasi raggiunto il milione di like.