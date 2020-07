Chiara Ferragni di nuovo incinta? Quei gesti sospetti e il divieto del marito di mangiare l'uovo

Le ipotesi sulla presunta gravidanza di Chiara Ferragni si rincorrono ciclicamente. Il desiderio da parte dell'influencer di ampliare la famiglia e di dare un fratellino o una sorellina a Leone è forte ma finora tutte le volte che i social hanno pensato che quella (almeno una volta al mese) fosse la volta buona, non era così. Il nuovo alert è scattato in questi giorni in cui Chiara Ferragni e Fedez si trovano in Puglia in occasione della sfilata della Cruise Collection di Dior. Gesti sospetti, pose studiate e pancini sospetti hanno alimentato il dubbio, anche se l'influencer ha stavolta smentito tutto. Tuttavia, a qualcuno il dubbio ancora rimane.

Chiara Ferragni è diventata, per volontà o per caso, ambasciatrice della bellezza del nostro Paese. In questo momento storico in cui si sconsigliano i viaggi all'estero per agevolare la bellezza dell'Italia e, non meno importante, limitare i contagi da Covid, i Ferragnez dedicheranno la loro estate al Belpaese. Al di là delle sterili polemiche sulla convenienza o meno si avere Chiara Ferragni come testimonial culturale del nostro Paese, i suoi contenuti funzionano, hanno una share di utenza molto alta e sono ben curati, quindi forniscono un servizio efficiente al Paese. In Puglia, la Ferragni ha visitato alcuni luoghi simbolo come Taranto e Galatina, oltre a Lecce, e ne ha mostrato le bellezze paesaggistiche, architettoniche, culturali e folkloristiche. A Galatina è stata accolta dalla banda e proprio uno scatto con dietro i musicisti ha dato il via al bombardamento di domande sulla presunta gravidanza. In effetti, il ventre della Ferragni appare piuttosto prominente, forse complice il vento che ha gonfiato il leggerissimo abito di Chiara.

È il vestito messo con la cintura così

Per smontare immediatamente le polemiche, la Ferragni ha deciso di rispondere subito a uno dei tantissimi commenti in merito e ha dato la sua versione dei fatti: "". Spiegazione plausibile ma non sufficiente per il popolo dei social, sempre molto attento ai dettagli. In tutte le foto del suo viaggio in Puglia, infatti, Chiara Ferragni si mostra di spalle, oppure a mezzo busto, con un braccio che le avvolge il ventre o con una tracolla posizionta in modo tattico perquel che c'è diero. Forse si tratta solo di coincidenze ma si dice che tre indizi facciano una prova e allora ecco che arriva la storia che, secondo molti, avvalorerebbe questa ipotesi.