"Perché ti fai fotografare cosi?". Nel mirino una foto bollente di Chiara Ferragni

Per Chiara Ferragni questi sono giorni di fuoco. Divisa tra impegni di lavoro e la sua famiglia, per l’influencer il periodo post-locdown è pienissimo di appuntamenti importanti. Infatti, come si nota dalle foto e dai video che appaiono su i social, Chiara Ferragni è tutta presa dal suo nuovo lavoro di ambasciatrice del turismo italiano. Per dare agio al settore di riprendersi dopo la brusca battuta d’arresto dello scorso mese di marzo, la regina dei social sta viaggiando in lungo e in largo tra tutte le bellezze nel nostro paese per rilanciare il settore. È di qualche giorno fa la sua visita agli Uffizi di Firenze, ad esempio. Una visita che è stata sommersa da critiche ma che ha permesso al museo di avere un incremento nell’acquisto dei biglietti. Il suo viaggio però non è finito qui. Come si nota, ancora una volta, dalle foto che sono state pubblicate su Instagram, ora la Ferragni è in Puglia, nel Salento, in un resort di extra lusso immerso nel verde.

La foto però che ha pubblicato qualche ora, e che totalizzato di 983 "mi piace", non è andata giù a molti fan dell’influencer i quali, come al solito, si sono lanciati in commenti al veleno molto pungenti. Una foto che è stata accusata di essere troppo hot per apparire su i social. Infatti Chiara si è lasciata immortalare sul terrazzo del resort in cui alloggia. È in vasca, nuda, con un solo slip indosso. Ha i capelli raccolti, il viso stanco ma sereno. E alle sue spalle si intravede un panorama mozzafiato che fa quasi invidia. E Chiara Ferragni ammicca audacemente con i suoi fan, mettendo in mostra con grazia tutta la sua eterea bellezza. Ma ce’è chi non apprezza. "Ma perché ti fai fotografare così?", scrive un utente indignato. "Sei una madre. Devi avere contegno". Il commento ha scatenato un botta e risposta molto acceso. C’è chi, infatti, ha attaccato duramente la Ferragni per lo scatto troppo osè, e c’è chi ha preso le difese dell’influencer.

"Ma perché non vi fate un po’ i fatti vostri?" E ancora: "Lei è Madre Natura. Può fare tutto". La conversazione però si placa subito dopo e i commenti negativi si perdono tra cui inneggia alla bellezza dell’influencer. E ora, quale sarà la prossima mossa di Chiara Ferragni?