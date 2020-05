Il rapporto "particolare" della Ferragni con la bilancia: "Peso fra i 58 e i 60 chili"

Chiara Ferragni, onnipresente sui social, come un magnete catalizza su di sé ogni sorta di commento ingiurioso e l'odio di massa, oltre che l'invidia sociale. Venendo meno molti impegni lavorativi e costretta a casa per via della quarantena, l'influencer si dedica maggiormente all'interazione virtuale con il suo stuolo di fan. Nel corso di una delle ultime chat in diretta su Instagram è venuto fuori l'argomento tabù per molte donne, soprattutto, se esperte di moda che fanno del fisico perfetto la loro garanzia di successo. E cosa c'è di più scottante del tema peso forma? Un utente, aficionado di The Blond Salade, ha posto proprio il quesito riguardo il rapporto con la bilancia della mogle di Fedez. Con la schiettezza che la contraddistingue, Chiara Ferragni ha ammesso, senza peli sulla lingua e senza infingimenti, quale sia il suo peso ideale. Rivelando ineditamente che i suoi parametri sono molto cambiati rispetto al passato quando la magrezza era allora una priorità assoluta.

Chiara Ferragni ha parlato con naturalezza dei suoi chili, e a un ammiratore che le ha chiesto di rivelare il suo peso reale lei non ha omesso di rispondere, anzi, ha svelato l'arcano con prontezza, numeri alla mano. Casella dopo casella il puzzle della vita di Chiara Ferragni si va componendo. Anche l'enigma peso corporeo della star delle influencer italiane è stato disvelato, esaudendo la sete famelica di curiosità dei follower. No problem per Chiara Ferragni riferire al mondo social quale sia realmente il suo peso ideale. Tanto per non smentire il suo caratterino pepato.

La star delle fashion blogger e il suo peso forma

Con franchezza la bionda moglie del noto rapper ha spiegato a un utente il suo concetto di peso ideale. Aggiungendo, peraltro, che il connubio magrezza-tristezza secondo lei vada di pari passo. Ebbene, in passato anche la intraprendente Ferragni è stata depressa, chi lo avredbbe detto. In una storia IG, rispondendo a una domanda di un fan bramoso di conoscere se il suo peso effettivo corrispondesse al dato riportato in rete, ossia i 58 Kg, non si tira indietro. Pronto il chiarimento dell'imprenditrice: " Di solito peso tra i 58 e i 60 chili, dipende da quanto mangio e da quanto mi alleno. Penso che sia il peso giusto per me, visto che sono alta 1 metro e 77. In passato sono stata più magra - puntualizza la Ferragni - ma ora non mi piace per niente come ero in quei periodi. I periodi in cui sono stata più magra sono anche i periodi in cui sono stata più triste. Per me la felicità è prendersi cura della propria salute e del proprio stile di vita, ma allo stesso tempo poter non pensare sempre ad essere perfettamente in linea ".

Giunta a un'età più matura, 33 anni, Chiara Ferragni, comincia a fare un bilancio della sua giovane vita e a trarne degli insegnamenti, come quello di mantenere un certo peso, appunto oscillante tra tra i 58 e i 60 chili, per vivere in armonia con se stessa. La moglie di Fedez ha un ricordo doloroso del suo passato che le fa accostare la magrezza alla sofferenza. L'influencer ha raccontato di aver attraversato, tempo addietro, fasi sofferte a causa di pene d'amore che l'avevano indotta ad un eccessivo dimagrimento. Prima di innamorarsi di Fedez, Chiara Ferragni, dunque, ha patito il mal di cuore a causa di uomini crudeli che l'hanno ferita. Ma con saggezza, oggi, afferma che quei momenti duri l'hanno temprata interiormente e fatta crescere.