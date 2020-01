Chiara Ferragni spiega come avere il seno grande nelle foto

Non solo foto fashion e pose alla moda: Chiara Ferragni ama condividere con i follower momenti familiari e scatti divertenti, immagini dove spesso si prende in giro, sola o con il supporto del marito Fedez. L'imprenditrice social più nota al mondo spesso gioca con la taglia ridotta del suo seno: una misura perfetta per il suo fisico magro e snello, ma che forse vorrebbe più generosa. E tra un selfie in reggiseno, uno in bikini o con il push-up, Chiara cattura l'attenzione della macchina fotografica immortalando una scollatura stranamente più abbondante, un'immagine che sicuramente non è passata inosservata.

La giovane è sdraiata sopra una superficie molto morbida e, mentre fissa l'obiettivo, immortala la posa, con tanto di scollatura generosa che fatica a contenere il seno abbondante. Nessuna magia o modifica con Photoshop, perché in un secondo scatto Chiara rivela il trucco: l'inquadratura ristretta nasconde il braccio, che solleva prontamente il tutto a favore di macchina. Una strategia semplice e molto divertente, che riesce a catturare il consenso dei suoi fan che la riempiono di like e commenti positivi. La smorfia buffa evidenza il piccolo trucchetto messo in atto, a riprova della simpatia di Ferragni.

Nonostante gli innumerevoli detrattori che ogni giorno la riempiono di commenti negativi e molto taglienti, Chiara prosegue per la sua strada, sfruttando le incursioni per prendersi in giro da sola in modo bonario. Complice di questo mood è lo stesso Fedez, che si presta a pose e selfie divertenti, oppure a clip simpatiche spesso in compagnia del loro figlio Leo. Non ultimo il video dove, durante una cena, Chiara e il marito si riprendono mentre lui le solleva il seno per aumentarne la taglia. Un siparietto davvero divertente, con tanto di smorfie della fashion blogger, che sembra fintamente turbata dall'audacia di Fedez.

I due, genitori felici del piccolo Leo, sembrano sempre più legati e affiatati: il tempo non sembra scalfire il loro amore e l'intesa appare sempre molto forte. Come dimostrano foto e clip che entrambi pubblicano sui rispettivi social: immagini patinate ma anche private dove non manca mai la voglia di ridere insieme, prendendosi un po' in giro con tenerezza.

