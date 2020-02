Chiara Ferragni spiega perché ha rinunciato ai viaggi: "Dobbiamo essere uniti"

Il Coronavirus ha colpito diversi Paesi nel mondo, tra cui l'italia, dove ad oggi si sono registrati almeno 283 contagi. E gli ultimi aggiornamenti concernenti le infezioni accertate nel Bel Paese da Covid-19 destano molta preoccupazione, per la gente comune e non solo. Anche i personaggi famosi non nascondono di essere preoccupati, per via dell'emergenza sanitaria che ha ad oggi investito 7 regioni italiane più la province autonome di Trento e Bolzano. E tra i vip in questione, Chiara Ferragni ha voluto comunicare ai suoi fedeli sostenitori di essere giunta ad un'importante decisione. Tra le sue ultime Instagram story, ha fatto sapere, cioé, di aver rinunciato a tutti i suoi viaggi- che l'avrebbero vista impegnata in questi giorni- al fine di prevenire il rischio di nuovi contagi da Coronavirus.

"Ciao ragazzi -ha così esordito nel suo ultimo messaggio, condiviso con il web all'incirca 16 ore fa-, volevo aggiornarvi, perché in questi giorni sarei dovuta essere a Parigi, da oggi fino a mercoledì. E poi sabato dovevo partire per questo safari, che avevo organizzato qualche mese fa. Però, per la situazione nel Nord-Italia, principalmente in Lombardia, del Coronavirus, non me la sono sentita di partire e ho preferito restare qui con la mia famiglia". E ha proseguito: "Volevo mandare un grosso in bocca al lupo a tutti, dire di non perdere la calma, perché veramente in questo momento di difficoltà dobbiamo essere uniti più che mai. Ed ascoltare quello che ci dicono le istituzioni. E sono sicura che avremo la forza per superare anche questa, tutti insieme".

Chiara Ferragni rimprovera Leone e lui si fa male

In un video condiviso su Instagram da Fedez, la fashion blogger lombarda appare immortalata mentre rimprovera il figlio Leone, proibendogli di guardare i cartoni animati. E la reazione avuta dal piccolo idolo del web è diventata virale, in rete. Leone ha battuto ripetutamente le mani sul pavimento, in segno di protesta contro la madre.

"Ti sei fatto male, bravo!", è quindi intervenuta la famosa mamma Ferragni, rivolgendosi al primogenito. E, dal suo canto, il rapper ha incalzato il piccolo, invitandolo ad una riflessione: "Ti sei fatto male perché hai picchiato il pavimento?".