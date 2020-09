Chiara Ferragni, il trauma segreto: "Sto andando dallo psichiatra per superarlo"

La morte di una persona cara è una delle cause principali dei traumi psicologici. Lo sa bene Chiara Ferragni che, nelle scorse ore, ha confessato senza timori di soffrire ancora le conseguenze di una tragica perdita avvenuta un anno e mezzo fa.

L'influencer seguita da 21 milioni di follower ha scelto il suo canale Instagram per svelare il dolore che da mesi si porta dentro. La morte di una persona a lei vicina, venuta a mancare troppo presto, che le ha provocato un grave trauma legato a un ricordo che insieme condividevano. " Un anno e mezzo fa ho perso una persona cara - ha raccontato Chiara Ferragni sul web - e ho avuto un trauma che mi porto dietro legato a un ricordo che avevo con questa persona ". Un episodio improvviso in seguito al quale lei è dovuta ricorrere alle cure di uno psichiatra che da oltre un anno la segue.

Non è la prima volta che la Ferragni si mette a nudo con i suoi follower. Pochi mesi fa l'influencer aveva svelato di essere "empatica" e soggetta a subire la sofferenza degli altri in modo amplificato. Oggi ai suoi fan Chiara Ferragni ha spiegato il reale motivo dell'inattesa, quanto privata, nuova confessione. Quotidianamente l'imprenditrice digitale riceve decine di messaggi privati sui suoi canali social con richieste di aiuto e consigli da persone colpite da abusi e gravi perdite. Lei ha così voluto condividere con loro il suo percorso verso la "guarigione". Una sorta di stimolo a prendere coscienza del proprio dolore e cercare di superare il trauma nel modo più costruttivo possibile: " Ricevo migliaia di messaggi da parte di ragazze che hanno subito degli abusi e hanno bisogno di aiuto. Volevo consigliare loro la terapia che ho intrapreso io anche se - nel mio caso - il trauma non è legato in realtà a un abuso. Da due anni vado dallo psichiatra e penso che sia fondamentale per conoscermi meglio ".